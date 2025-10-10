En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (10.10.2025)

10 octobre 2025

  La première semaine complète d’octobre a été marquée par de nouveaux records à Wall Street et des hauts historiques pour l’or et l’argent. Fait intéressant, cela arrive dans un contexte de forte incertitude politique : le gouvernement...

Le gouvernement américain commence à licencier des fonctionnaires fédéraux ; la chute de Wall Street s'accentue 🔨

10 octobre 2025

Les indices américains ont prolongé leur baisse après l'annonce que la Maison Blanche avait commencé à procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux dans le contexte de la fermeture prolongée du gouvernement....

US100 en baisse de 1,10% ✂️

10 octobre 2025

Les actions américaines ont perdu aujourd'hui les gains enregistrés plus tôt dans la journée après que Donald Trump ait publié un message sur TruthSocial, mettant en garde contre l'escalade des tensions commerciales avec la Chine. L'ancien président...

