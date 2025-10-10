Euro Stoxx 50 : les marchés européens retrouvent des couleurs
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Analyses de marchés
La première semaine complète d’octobre a été marquée par de nouveaux records à Wall Street et des hauts historiques pour l’or et l’argent. Fait intéressant, cela arrive dans un contexte de forte incertitude politique : le gouvernement...
Les indices américains ont prolongé leur baisse après l'annonce que la Maison Blanche avait commencé à procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux dans le contexte de la fermeture prolongée du gouvernement....
Les actions américaines ont perdu aujourd'hui les gains enregistrés plus tôt dans la journée après que Donald Trump ait publié un message sur TruthSocial, mettant en garde contre l'escalade des tensions commerciales avec la Chine. L'ancien président...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
