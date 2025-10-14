GBPUSD : contexte économique favorable à un relèvement des taux au Royaume-Uni
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Le prix du pétrole a connu une baisse significative depuis la fin du mois de septembre, le Brent tombant à environ 62 dollars et le WTI atteignant 58 dollars le baril. Après des mois de pression, le Brent a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le début de l'année,...
Pétrole : Le pétrole a subi une pression importante en raison de la désescalade au Moyen-Orient et de la perspective d'une nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits...
Ces dernières années, l'attention des investisseurs et des médias s'est principalement portée sur l'ascension spectaculaire des entreprises liées aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Autour de l'« IA »...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
Signal de Trading S&P500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal EURUSD (03/07/2018) à l'équilibre (+4,11€) Clôture de la postion DAX 30 (Live Trading)...
En raison d’un jour férié, les marchés américains seront fermés aujourd’hui. Wall Street a clôturé...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif. En effet, les marchés actions ont retrouvé des couleurs...
Sur le front de la macroéconomie en zone euro, les prix à la production ont augmenté de 0,8 % au mois de mai et de 3 % sur un an....
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en hausse grâce à l'envolée...
Après avoir entamé ce troisième trimestre en territoire négatif, les Bourses européennes retrouvent des couleurs. En...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance hier des indices PMI manufacturier aux Etats-Unis...
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1663...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
