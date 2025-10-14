Le pétrole brut WTI chute de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai

Le prix du pétrole a connu une baisse significative depuis la fin du mois de septembre, le Brent tombant à environ 62 dollars et le WTI atteignant 58 dollars le baril. Après des mois de pression, le Brent a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le début de l'année,...

En savoir plus