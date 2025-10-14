En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Le pétrole brut WTI chute de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai

14 octobre 2025

Le prix du pétrole a connu une baisse significative depuis la fin du mois de septembre, le Brent tombant à environ 62 dollars et le WTI atteignant 58 dollars le baril. Après des mois de pression, le Brent a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le début de l'année,...

Synthèse des matières premières - Pétrole, Or, Argent, Cacao (14/10/2025)

14 octobre 2025

Pétrole : Le pétrole a subi une pression importante en raison de la désescalade au Moyen-Orient et de la perspective d'une nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump a menacé d'augmenter les droits de douane sur les produits...

Les terres rares chinoises pourraient-elles compromettre l'industrie de la défense ?

13 octobre 2025

Ces dernières années, l'attention des investisseurs et des médias s'est principalement portée sur l'ascension spectaculaire des entreprises liées aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle. Autour de l'« IA »...

