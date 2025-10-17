Gold : l’Allemagne et la Chine en faveur du multilatéralisme
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
Analyses de marchés
L'intelligence artificielle est passée du statut de promesse à celui de moteur d'une nouvelle ère boursière. Le S&P 500 a entamé sa série haussière actuelle le 12 octobre 2022, peu avant le lancement de ChatGPT. Depuis lors, il a gagné...
En savoir plus
À une époque où l'IA pose de nouveaux défis techniques aux fabricants de puces, Lam Research fournit non seulement les outils, mais contribue également à définir l'orientation du changement. Ses solutions technologiques sont essentielles pour des...
En savoir plus
Good Morning Market 16.10.2025 - L'or brille, les cryptos vacillent Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation