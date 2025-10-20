En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

Kering cède la division cosmétiques de L'Oréal pour 4 milliards d'euros – quelles implications cela a-t-il pour les actions des deux entreprises ?

20 octobre 2025

Le groupe français de luxe Kering (KER.FR), propriétaire de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen, a réalisé l'une de ses opérations stratégiques les plus importantes de ces dernières années. La société a accepté...

En savoir plus

Actualités Crypto : Bitcoin et Ethereum à nouveau en hausse

20 octobre 2025

Les récentes baisses à Wall Street et les craintes renouvelées d'une guerre commerciale avec la Chine ont provoqué une forte chute du cours du Bitcoin. Depuis le 10 août, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a diminué de plus de 600...

En savoir plus

Aperçu du secteur de la défense aux États-Unis - A-t-il atteint son apogée ?

20 octobre 2025

La demande est forte, mais non sans limites   Le secteur américain de la défense connaît toujours un essor exceptionnel, alimenté par les événements géopolitiques de ces dernières années. Depuis le début de la guerre en Ukraine...

En savoir plus

6 juillet 2018
5 juillet 2018
4 juillet 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application