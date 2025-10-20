Bilan de la séance
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Analyses de marchés
Le groupe français de luxe Kering (KER.FR), propriétaire de Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen, a réalisé l'une de ses opérations stratégiques les plus importantes de ces dernières années. La société a accepté...
Les récentes baisses à Wall Street et les craintes renouvelées d'une guerre commerciale avec la Chine ont provoqué une forte chute du cours du Bitcoin. Depuis le 10 août, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a diminué de plus de 600...
La demande est forte, mais non sans limites Le secteur américain de la défense connaît toujours un essor exceptionnel, alimenté par les événements géopolitiques de ces dernières années. Depuis le début de la guerre en Ukraine...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance des données...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les Bourses européennes progressent. Les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Selon le quotidien allemand, Handelsblatt,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
