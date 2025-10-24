Les marchés actions chutent après les promesses de la Chine
L’escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine inquiète les investisseurs. Par conséquent, les indices européens...
Analyses de marchés
Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction...
Les marchés financiers auront les yeux rivés sur les États-Unis cet après-midi : les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre seront publiées à 14h30. Ces chiffres constituent le principal indicateur de...
IBM a publié hier ses résultats, qui semblent solides à première vue. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont dépassé les attentes du marché, et le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière significative...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,19%...
Une fois de plus, Donald Trump a bousculé les marchés. Et pour cause, son administration a annoncé des nouveaux tarifs douaniers portant...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 27,44 € Maintien de la position DAX 30 (DE30) Rappel : la gestion des...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont clôturé en hausse sur fond d’accalmie sur le plan commercial. Sur le marché des changes, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert mardi en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi Nous avons fait état d’une forte...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres de la production industrielle...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading n°2 GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bouse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,66%...
Pour l’heure, les marchés européens évoluent en territoire positif dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Concernant le...
