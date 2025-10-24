En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Mode « Mad Max » - Tesla est-il confronté à des difficultés ?

24 octobre 2025

Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction...

Les données sur l'inflation seront publiées à 14h30

24 octobre 2025

Les marchés financiers auront les yeux rivés sur les États-Unis cet après-midi : les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre seront publiées à 14h30. Ces chiffres constituent le principal indicateur de...

Résultats d'IBM : croissance modérée et prévisions peu encourageantes

23 octobre 2025

IBM a publié hier ses résultats, qui semblent solides à première vue. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont dépassé les attentes du marché, et le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière significative...

