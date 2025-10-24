MAJ des signaux de Trading
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 102,50 € Clôture dui signal GBPUSD n°2 avec une perte de 78,27...
Analyses de marchés
Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction...
Les marchés financiers auront les yeux rivés sur les États-Unis cet après-midi : les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre seront publiées à 14h30. Ces chiffres constituent le principal indicateur de...
IBM a publié hier ses résultats, qui semblent solides à première vue. Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ont dépassé les attentes du marché, et le flux de trésorerie disponible a augmenté de manière significative...
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
