Nikkei 225 : l’affaiblissement du yen soutient l’indice
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bouse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,66%...
La baisse des cours de l'or s'est poursuivie aujourd'hui, l'ampleur de la correction dépassant désormais les reculs observés en avril et mai derniers. Le niveau actuel de correction est comparable à la baisse de 2022, même si celle-ci s'était...
Première baisse hebdomadaire depuis août L'or s'échange à la baisse en ce début de semaine. La semaine dernière a marqué la première baisse hebdomadaire depuis la deuxième semaine d'août. Si cette semaine se terminait...
Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction...
Pour l’heure, les marchés européens évoluent en territoire positif dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Concernant le...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 102,50 € Clôture dui signal GBPUSD n°2 avec une perte de 78,27...
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
