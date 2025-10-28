En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

⏬L'or chute encore de 2%

28 octobre 2025

La baisse des cours de l'or s'est poursuivie aujourd'hui, l'ampleur de la correction dépassant désormais les reculs observés en avril et mai derniers. Le niveau actuel de correction est comparable à la baisse de 2022, même si celle-ci s'était...

En savoir plus

L'or chute avant la réunion de la Fed. Les ETF réagissent-ils ?

27 octobre 2025

Première baisse hebdomadaire depuis août L'or s'échange à la baisse en ce début de semaine. La semaine dernière a marqué la première baisse hebdomadaire depuis la deuxième semaine d'août. Si cette semaine se terminait...

En savoir plus

Mode « Mad Max » - Tesla est-il confronté à des difficultés ?

24 octobre 2025

Tesla poursuit ses expérimentations avec le logiciel de ses véhicules, et la dernière mise à jour a attiré l'attention de la NHTSA américaine, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière. La réaction...

En savoir plus

