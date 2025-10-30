En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

Avant l'ouverture des marchés européens (30.10.2025)

30 octobre 2025

La rencontre Trump-Xi La rencontre entre Trump et Xi a été positive et a donné des résultats tangibles, comme l'a indiqué Donald Trump lui-même. Trump a annoncé la baisse immédiate des droits de douane sur le fentanyl de 20 % à...

En savoir plus

Résultats financiers de Microsoft pour le premier trimestre 2026 : des chiffres solides masquent l'inquiétude des investisseurs concernant les dépenses en intelligence artificielle.

29 octobre 2025

Microsoft a publié des résultats financiers solides pour le premier trimestre de l'exercice 2026 (clos le 30 septembre 2025), dépassant les attentes des analystes sur tous les indicateurs clés, avec notamment une croissance robuste dans ses segments d'activité...

En savoir plus

🚀 Alphabet affiche des résultats exceptionnels grâce à l'intelligence artificielle, ses actions progressent de 7 % dans les échanges après la clôture.

29 octobre 2025

Le géant américain de la technologie, désormais principalement actif dans les centres de données et l'intelligence artificielle (IA) plutôt que dans la recherche et la navigation sur le web, a largement dépassé les attentes financières. La société...

En savoir plus

10 juillet 2018
9 juillet 2018

Calendrier économique

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 1,7 million d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application