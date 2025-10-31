Bilan de la séance
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif dans le sillage de Wall Street. Outre l’accord Trump-OTAN...
Analyses de marchés
Argent : le retournement fatal ? Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
La technologie évolue à un rythme effréné, et un nombre croissant de voitures, d'usines et d'appareils quotidiens deviennent intelligents. Au cœur de cette transformation mondiale se trouve NXP Semiconductors, une entreprise néerlandaise dont les circuits...
Amazon (AMZN.US) publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 aujourd'hui après la clôture du marché américain. Les investisseurs anticipent un nouveau trimestre solide, malgré les incertitudes entourant le rythme de croissance du cloud et le...
DAX 30 : point technique Représentation technique du DAX30, en M15 Sur le plan technique, le DAX 30 évolue en tendance haussière...
Gold : point technique Représentation technique du Gold, en M30 Aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation a progressé...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street retrouve des couleurs dans le sillage des...
EURUSD : Point technique Représentation technique de la paire EURUSD, en H1 Nous avons pris connaissance du compte-rendu de la dernière...
Pour l’heure, les indices européens progressent. En effet, Donald Trump a trouvé un accord avec ses alliés de l’OTAN pour...
Clôture du signal de Trading DAX 30 N°2 (du 11/07/2018) avec un bénéfice de 149,50 € Clôture du signal de Trading...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice des prix à...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 445...
BFM Business : 11 juillet 2018 - Kalil Djebali XTB France Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,17%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
La séance du jour sera marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de...
Après une période de relative accalmie sur le plan commercial, les Etats-Unis ont annoncé de nouveaux de droits de douane à...
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 Le département de l’Energie américain (DoE)...
USDCAD : Point technique Représentation technique de la paire USDCAD, en H1 Nous avons pris connaissance de la décision de politique...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique Dow Jones 30, en H1 Pour l’heure les indices américains évoluent...
