Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Argent : le retournement fatal ?

31 octobre 2025

 Argent : le retournement fatal ? Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo.   Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

L'action de la semaine - NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30 octobre 2025

La technologie évolue à un rythme effréné, et un nombre croissant de voitures, d'usines et d'appareils quotidiens deviennent intelligents. Au cœur de cette transformation mondiale se trouve NXP Semiconductors, une entreprise néerlandaise dont les circuits...

Amazon : tous les regards sont tournés vers AWS et la stratégie en matière d'IA.

30 octobre 2025

Amazon (AMZN.US) publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 aujourd'hui après la clôture du marché américain. Les investisseurs anticipent un nouveau trimestre solide, malgré les incertitudes entourant le rythme de croissance du cloud et le...

