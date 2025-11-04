DAX 30 - Signal de Trading n°2
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Analyses de marchés
Arista Networks publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 après la séance d’aujourd’hui, et les attentes du marché sont élevées. La forte demande en solutions réseau destinées à l’infrastructure d’intelligence...
📰 Introduction Advanced Micro Devices (AMD) publie ce mardi ses résultats du troisième trimestre 2025, après la clôture des marchés. Les investisseurs s’attendent à des performances solides dans les activités liées à l’intelligence...
Palantir a publié ses résultats après la clôture de la séance de lundi. Malgré une forte progression de la plupart de ses indicateurs clés, le marché — après une réaction initialement positive — a rapidement déprécié...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance des données...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les Bourses européennes progressent. Les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
