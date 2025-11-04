En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Arista Networks T3 — à quoi s'attendre ?

4 novembre 2025

Arista Networks publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 après la séance d’aujourd’hui, et les attentes du marché sont élevées. La forte demande en solutions réseau destinées à l’infrastructure d’intelligence...

🔺 AMD publie ses résultats du T3 2025 : focus sur l’IA et les data centers

4 novembre 2025

📰 Introduction Advanced Micro Devices (AMD) publie ce mardi ses résultats du troisième trimestre 2025, après la clôture des marchés. Les investisseurs s’attendent à des performances solides dans les activités liées à l’intelligence...

Résultats de Palantir au T3 : Victime de son propre succès?

4 novembre 2025

Palantir a publié ses résultats après la clôture de la séance de lundi. Malgré une forte progression de la plupart de ses indicateurs clés, le marché — après une réaction initialement positive — a rapidement déprécié...

