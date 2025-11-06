Point marchés du jeudi 12 juillet 2018
La séance du jour sera marquée par la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de...
Analyses de marchés
Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...
SES : forte chute en Bourse malgré des résultats solides en apparence L’opérateur de satellites SES a vu son titre s’effondrer de 13% jeudi matin, après la publication de ses résultats à neuf mois. Bien que le groupe affiche une croissance de son...
Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression...
Après une période de relative accalmie sur le plan commercial, les Etats-Unis ont annoncé de nouveaux de droits de douane à...
Brent : Point technique Représentation technique du contrat Brent, en H1 Le département de l’Energie américain (DoE)...
USDCAD : Point technique Représentation technique de la paire USDCAD, en H1 Nous avons pris connaissance de la décision de politique...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique Dow Jones 30, en H1 Pour l’heure les indices américains évoluent...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain du Travail a publié l’indice...
Signal de Trading CAC 40 Actif : CAC 40 Tendance : haussière Taille : 1 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes sont orientées à la...
L’escalade dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine inquiète les investisseurs. Par conséquent, les indices européens...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 1,19%...
Une fois de plus, Donald Trump a bousculé les marchés. Et pour cause, son administration a annoncé des nouveaux tarifs douaniers portant...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 27,44 € Maintien de la position DAX 30 (DE30) Rappel : la gestion des...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont clôturé en hausse sur fond d’accalmie sur le plan commercial. Sur le marché des changes, le...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert mardi en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
