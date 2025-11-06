Gold : l’actif retrouve des couleurs
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Pour l’heure, l’actif retrouve des couleurs après...
Analyses de marchés
Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...
SES : forte chute en Bourse malgré des résultats solides en apparence L’opérateur de satellites SES a vu son titre s’effondrer de 13% jeudi matin, après la publication de ses résultats à neuf mois. Bien que le groupe affiche une croissance de son...
Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 L’institut national de la statistique (ONS) a fait...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi Nous avons fait état d’une forte...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Nous avons pris connaissance des chiffres de la production industrielle...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading n°2 GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bouse de Tokyo a clôturé en hausse de 0,66%...
Pour l’heure, les marchés européens évoluent en territoire positif dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Concernant le...
Clôture du signal GBPUSD avec un bénéfice de 102,50 € Clôture dui signal GBPUSD n°2 avec une perte de 78,27...
Nous prendrons connaissance ce mardi d’une salve de statistiques économiques au Royaume-Uni. En effet, nous nous intéresserons à...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : haussière Taille : 0,7 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif suite à la publication de bonnes statistiques notamment en...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en territoire positif dans le sillage...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, est en visite à Berlin...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Après le ministre britannique du Brexit, David Davis,...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les statistiques sur le marché de l’emploi...
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
