Le TRY s'envole avant l'investiture de R.Ergogan
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Analyses de marchés
Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...
En savoir plus
SES : forte chute en Bourse malgré des résultats solides en apparence L’opérateur de satellites SES a vu son titre s’effondrer de 13% jeudi matin, après la publication de ses résultats à neuf mois. Bien que le groupe affiche une croissance de son...
En savoir plus
Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression...
En savoir plus
L'appétit pour le risque est associé à la nouvelle annonce du cabinet Erdogan. Cette dernière est à l’origine...
Signal de Trading DAX 30 n°3 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,4 lot Ordre : Spot - au marché Point...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens évoluent...
En Allemagne, les chiffres du commerce extérieur sont ressortis supérieurs aux attentes du consensus. La balance commerciale a augmenté...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Signal de Trading GBPUSD Actif : GBPUSD Tendance : baissière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : baissière Taille : 0,3 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal Gold (du 04/07/2018) avec un bénéfice de 138,31 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si...
Pour ne rien changer, la première séance de la semaine sera peu fournie en statistiques économiques. Outre les chiffres du commerce...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif grâce à la publication des NFP. En effet, d’après...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Cette séance est marquée par l’instauration...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance du rapport des NFP sur les créations...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD Le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Mark Carney,...
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance des données...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les Bourses européennes progressent. Les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,12%...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation