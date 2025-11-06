En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Venezuela : quel impact un changement de pouvoir pourrait-il avoir sur les prix du pétrole ?

6 novembre 2025

Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...

📉 SES s’effondre en Bourse après un repli des marges lié à l’intégration d’Intelsat

6 novembre 2025

SES : forte chute en Bourse malgré des résultats solides en apparence L’opérateur de satellites SES a vu son titre s’effondrer de 13% jeudi matin, après la publication de ses résultats à neuf mois. Bien que le groupe affiche une croissance de son...

📉 Air France-KLM : chute en Bourse après des résultats trimestriels décevants

6 novembre 2025

Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression...

