Good Morning Market Privé du 6 juillet 2018
Analyses de marchés
Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...
SES : forte chute en Bourse malgré des résultats solides en apparence L’opérateur de satellites SES a vu son titre s’effondrer de 13% jeudi matin, après la publication de ses résultats à neuf mois. Bien que le groupe affiche une croissance de son...
Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression...
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Selon le quotidien allemand, Handelsblatt,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
