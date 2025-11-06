Venezuela : quel impact un changement de pouvoir pourrait-il avoir sur les prix du pétrole ?

Signes dans le ciel et sur le terrain Ces derniers mois, les tensions entre les États-Unis et le Venezuela ont connu une hausse sans précédent, en particulier entre leurs dirigeants — Nicolás Maduro et Donald Trump. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est...

En savoir plus