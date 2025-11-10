MAJ des signaux de Trading
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Analyses de marchés
Le Black Friday ne se résume pas à une seule journée de promotions — c’est le début symbolique de la période la plus lucrative pour les détaillants mondiaux, et tout particulièrement pour les plateformes de commerce en ligne. Même si...
Cacao : Y a-t-il une fin à la chute ? Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Matéis Mouflet dans l'émission Matières Premières et Fondamentaux, tous les dimanches à 12h00.
La fermeture des services publics actuellement en cours aux États-Unis, résultant d'un différend sur le projet de loi budgétaire, s'est prolongée et est officiellement devenue la plus longue de l'histoire des États-Unis. Elle a dépassé...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
Signal de Trading S&P500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
Clôture du signal EURUSD (03/07/2018) à l'équilibre (+4,11€) Clôture de la postion DAX 30 (Live Trading)...
En raison d’un jour férié, les marchés américains seront fermés aujourd’hui. Wall Street a clôturé...
Les indices européens ont terminé la séance en territoire positif. En effet, les marchés actions ont retrouvé des couleurs...
Sur le front de la macroéconomie en zone euro, les prix à la production ont augmenté de 0,8 % au mois de mai et de 3 % sur un an....
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Wall Street a ouvert en hausse grâce à l'envolée...
Après avoir entamé ce troisième trimestre en territoire négatif, les Bourses européennes retrouvent des couleurs. En...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance hier des indices PMI manufacturier aux Etats-Unis...
