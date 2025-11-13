CAC 40 : les indices européens profitent du rebond en Asie
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes retrouvent des couleurs dans le sillage...
Analyses de marchés
Alphabet Inc., plus connue sous le nom de Google, se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur des régulateurs européens. La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête à l'encontre d'Alphabet, soupçonnée d'avoir...
CVS Health Corporation est une entreprise qui fait partie du quotidien de millions d'Américains depuis des années. Ses pharmacies sont présentes dans presque toutes les villes, tandis que ses services d'assurance maladie et médicaux lui permettent d'opérer...
Infineon après les résultats : croissance massive portée par de grandes promesses Infineon Technologies est l’un des leaders locaux du marché des semi-conducteurs. L’entreprise allemande est l’une des rares entités de cette taille en Europe. Son...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 330 points TP...
Sommaire : Le Bitcoin est sur un niveau pivot au niveau des 6 000$ Le Dow Jones 30 (US30) est venu tester un niveau de support clé La...
Kalil DJEBALI Analyste
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en légère...
Kalil DJEBALI Analyste
La dernière séance de la semaine sera émaillée par une salve de statistiques économiques en provenance des deux côtés...
Clôture de la position DAX 30 à l'équilibre (+ 19€) Rappel : la gestion des TP et SL doit se faire de manière...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 307,6 points TP...
A quelques instants de la clôture, les indices européens évoluent en territoire négatif en raison des divergences au sein de...
Les Bourses européennes sont toujours orientées à la baisse alors que les dirigeants européens se réunissent à...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice...
EURUSD : point technique Représentation technique de la paire EURUSD, en H1 Comme évoqué ce matin, la paire EURUSD a renoué...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé quasiment à...
Kalil DJEBALI Analyste
Inutile de le rappeler, les marchés financiers évoluent depuis plusieurs mois dans un contexte d’incertitudes. Néanmoins, nous...
Aux Etats-Unis, le département de l’Energie (DoE) a fait état d’une nette contraction des stocks hebdomadaires de brut. En effet,...
Kalil DJEBALI Analyste
Outre l’imbroglio concernant les futures relations commerciales entre les Etats-Unis, l’Europe et la Chine, nous prendrons connaissance ce...
