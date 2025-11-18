CAC 40 : rebond des indices européens
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Analyses de marchés
Good Morning Market 18.11.2025 - Bitcoin saigne, Wall Street inquiète Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
Les cryptomonnaies ont entamé la séance de lundi sur des baisses, et au cours de la nuit, le Bitcoin est brièvement tombé vers 92 500 $, effaçant ses gains depuis le début de l’année ; l’Ethereum est repassé sous les 3 000 $. La chute...
Alphabet Inc., plus connue sous le nom de Google, se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur des régulateurs européens. La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête à l'encontre d'Alphabet, soupçonnée d'avoir...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Kalil DJEBALI Analyste
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Kalil DJEBALI Analyste
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
A l’approche de la clôture, les indices européens évoluent dans le vert et poursuivent la tendance amorcée en Asie. La...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
