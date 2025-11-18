En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.

Analyses de marchés

Bitcoin saigne, Wall Street inquiète

18 novembre 2025

Good Morning Market 18.11.2025 - Bitcoin saigne, Wall Street inquiète Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo.   Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

En savoir plus

Actualités cryptos : Le Bitcoin tente d’enrayer la chute 📌 Les sorties nettes des ETF pèsent sur les cryptos

17 novembre 2025

Les cryptomonnaies ont entamé la séance de lundi sur des baisses, et au cours de la nuit, le Bitcoin est brièvement tombé vers 92 500 $, effaçant ses gains depuis le début de l’année ; l’Ethereum est repassé sous les 3 000 $. La chute...

En savoir plus

Les difficultés de Google en Europe

13 novembre 2025

Alphabet Inc., plus connue sous le nom de Google, se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur des régulateurs européens. La Commission européenne a annoncé jeudi qu'elle ouvrait une enquête à l'encontre d'Alphabet, soupçonnée d'avoir...

En savoir plus

3 juillet 2018
2 juillet 2018
29 juin 2018

Sentiment de marché

Voir si les autres Traders sont actuellement acheteurs ou vendeurs sur chaque actif proposé

Palmarès

Découvrez les variations haussières ou baissières en cours sur n'importe quel marché.

Rejoignez plus de 2 millions d'investisseurs dans le monde

Commencez à investir Téléchargez l'application Téléchargez l'application