Actualités cryptos : Le Bitcoin tente d’enrayer la chute 📌 Les sorties nettes des ETF pèsent sur les cryptos

Les cryptomonnaies ont entamé la séance de lundi sur des baisses, et au cours de la nuit, le Bitcoin est brièvement tombé vers 92 500 $, effaçant ses gains depuis le début de l’année ; l’Ethereum est repassé sous les 3 000 $. La chute...

