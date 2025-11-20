La guerre commerciale est déclarée !
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Analyses de marchés
Good Morning Market 20.11.2025 - Nvidia à la rescousse, le cacao à terre Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
20h00 – Compte rendu du FOMC de la réunion du 28 octobre Informations clés : De nombreux membres du comité considèrent qu’une baisse des taux en décembre n’est pas recommandée, tandis que seuls quelques membres sont ouverts...
L’un des exploitants de centrales nucléaires aux États-Unis, Constellation Energy, a reçu une approbation ainsi qu’un financement d’un milliard de dollars afin de réactiver l’une des centrales nucléaires fermées. À la suite de cette...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Selon le quotidien allemand, Handelsblatt,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse 0,31%...
Signal de Trading Gold Actif : Gold Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1 257,03 $ TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
En raison d’un jour férié aux Etats-Unis, les marchés actions américains seront fermés aujourd’hui. Wall...
Signal de Trading S&P500 Actif : S&P 500 Tendance : haussière Taille : 0,5 lot Ordre : Spot - au marché Point d'entrée...
