Actualités crypto: Bitcoin se stabilise après la vente 📈 Les chances d’une baisse des taux par la Fed en décembre augmentent

Les cryptomonnaies tentent d’entamer la nouvelle semaine avec de modestes gains stabilisateurs après une période très faible, durant laquelle le BTC a chuté de plus de 30 % par rapport à ses récents sommets. Les ETF crypto américains restent l’outil...

