Euro Stoxx 50 : publication des indices PMI manufacturier en Europe
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
Analyses de marchés
Les cryptomonnaies tentent d’entamer la nouvelle semaine avec de modestes gains stabilisateurs après une période très faible, durant laquelle le BTC a chuté de plus de 30 % par rapport à ses récents sommets. Les ETF crypto américains restent l’outil...
En savoir plus
Selon des informations publiées durant le week-end, Washington encouragerait Kyiv à accepter certaines concessions envers la Russie dans le cadre d’une proposition de paix révisée, même si les questions territoriales et sécuritaires restent non résolues. Barclays...
En savoir plus
Good Morning Market 21.11.2025 - BREAKING : Bitcoin entraînera-t-il la Bourse ? Cliquez sur l'image ci-dessous pour visionner la vidéo. Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.
En savoir plus
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
A l’approche de la clôture, les indices européens évoluent dans le vert et poursuivent la tendance amorcée en Asie. La...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de plusieurs statistiques du...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié l’indice des...
Les marchés européens évoluent en territoire positif suite à l’accord conclu au sommet européen de Bruxelles....
DAX 30 : point technique Représentation technique du DAX30, en M30 En Allemagne, les chiffres du chômage sont ressortis en ligne avec...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les Bourses européennes retrouvent des couleurs dans le sillage...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 330 points TP...
Sommaire : Le Bitcoin est sur un niveau pivot au niveau des 6 000$ Le Dow Jones 30 (US30) est venu tester un niveau de support clé La...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en légère...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
La dernière séance de la semaine sera émaillée par une salve de statistiques économiques en provenance des deux côtés...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation