Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Alibaba après la publication de ses résultats : une stratégie divergente sera-t-elle bénéfique ?

25 novembre 2025

Tout comme Amazon, Alibaba est un acteur majeur du commerce électronique pour la plupart de ses activités. Cependant, au cours des derniers trimestres, les investisseurs associent de plus en plus ces deux entreprises à l'IA et au cloud, même si leur activité principale...

Actualités crypto: Bitcoin se stabilise après la vente 📈 Les chances d’une baisse des taux par la Fed en décembre augmentent

24 novembre 2025

Les cryptomonnaies tentent d’entamer la nouvelle semaine avec de modestes gains stabilisateurs après une période très faible, durant laquelle le BTC a chuté de plus de 30 % par rapport à ses récents sommets. Les ETF crypto américains restent l’outil...

Les marchés dans l'attente d'un cap à suivre

24 novembre 2025

Selon des informations publiées durant le week-end, Washington encouragerait Kyiv à accepter certaines concessions envers la Russie dans le cadre d’une proposition de paix révisée, même si les questions territoriales et sécuritaires restent non résolues.  Barclays...

3 juillet 2018
2 juillet 2018
29 juin 2018

