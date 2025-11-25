Nikkei 225 : les marchés chinois continuent de pénaliser l’indice
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Analyses de marchés
Tout comme Amazon, Alibaba est un acteur majeur du commerce électronique pour la plupart de ses activités. Cependant, au cours des derniers trimestres, les investisseurs associent de plus en plus ces deux entreprises à l'IA et au cloud, même si leur activité principale...
En savoir plus
Les cryptomonnaies tentent d’entamer la nouvelle semaine avec de modestes gains stabilisateurs après une période très faible, durant laquelle le BTC a chuté de plus de 30 % par rapport à ses récents sommets. Les ETF crypto américains restent l’outil...
En savoir plus
Selon des informations publiées durant le week-end, Washington encouragerait Kyiv à accepter certaines concessions envers la Russie dans le cadre d’une proposition de paix révisée, même si les questions territoriales et sécuritaires restent non résolues. Barclays...
En savoir plus
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Les indices PMI manufacturier sont à...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 L’Europe passe à l’offensive sur le dossier commercial....
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 2,21%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce...
A l’approche de la clôture, les indices européens évoluent dans le vert et poursuivent la tendance amorcée en Asie. La...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Les indices américains ont ouvert en territoire...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Le département américain au Commerce a publié l’indice...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de plusieurs statistiques du...
Le pays de résidence spécifié n’est pas disponible. Veuillez sélectionner un autre pays.
La modification de langue affecte le changement d'organisme de réglementation