Alibaba après la publication de ses résultats : une stratégie divergente sera-t-elle bénéfique ?

Tout comme Amazon, Alibaba est un acteur majeur du commerce électronique pour la plupart de ses activités. Cependant, au cours des derniers trimestres, les investisseurs associent de plus en plus ces deux entreprises à l'IA et au cloud, même si leur activité principale...

En savoir plus