Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Point Macro : Un tournant budgétaire en Grande-Bretagne?

27 novembre 2025

Les marchés britanniques l’attendaient avec impatience : hier, la ministre des Finances Rachel Reeves a présenté son budget pour l’année prochaine. Ce budget, perçu comme un potentiel catalyseur en cette fin d’année, était au centre de...

Résultats trimestriels de CD Projekt – « Bat largement les attentes »📱

27 novembre 2025

Au troisième trimestre 2025, CD Projekt (CDR.PL) a présenté des résultats qui confirment clairement la thèse de la « seconde vie » de Cyberpunk. L’entreprise a non seulement dépassé le consensus du marché à tous les niveaux...

BREAKING: L'or prêt à exploser ?

27 novembre 2025

Good Morning Market 27.11.2025 - BREAKING : L'or prêt à exploser ? Antoine Andreani, dans ce Good Morning Market du 27 novembre 2025, se concentre principalement sur l'analyse technique de l'Or (Gold) et de l'Argent (Silver), tout en donnant un aperçu...

