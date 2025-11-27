Rebond des indices européens
Après avoir entamé ce troisième trimestre en territoire négatif, les Bourses européennes retrouvent des couleurs. En...
Analyses de marchés
Les marchés britanniques l’attendaient avec impatience : hier, la ministre des Finances Rachel Reeves a présenté son budget pour l’année prochaine. Ce budget, perçu comme un potentiel catalyseur en cette fin d’année, était au centre de...
Au troisième trimestre 2025, CD Projekt (CDR.PL) a présenté des résultats qui confirment clairement la thèse de la « seconde vie » de Cyberpunk. L’entreprise a non seulement dépassé le consensus du marché à tous les niveaux...
Good Morning Market 27.11.2025 - BREAKING : L'or prêt à exploser ? Antoine Andreani, dans ce Good Morning Market du 27 novembre 2025, se concentre principalement sur l'analyse technique de l'Or (Gold) et de l'Argent (Silver), tout en donnant un aperçu...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Nous avons pris connaissance hier des indices PMI manufacturier aux Etats-Unis...
Signal de Trading EURUSD Actif : EURUSD Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 1,1663...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Eurostat a publié les chiffres des ventes...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 382 points TP...
Clôture du signal de Trading DAX 30 avec un bénéfice de 97 € Clôture du signal de Trading DAX 30 n°2 à...
D'ici 18h00, nous serons haussiers sur le DAX30 pour nos opérations à très court terme au-dessus de la zone technique des 12...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 363 points TP...
Salve de statistiques américaines Dans le cadre du Compte Risque Limité, le niveau de perte est limité au capital investi. Les...
CAC 40 : Pont technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Les inquiétudes politiques en Allemagne ont pénalisé...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 Le Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,12%...
Kalil DJEBALI Analyste...
Wall Street a clôturé dans le vert lundi malgré la persistance des tensions commerciales. Le soutien est venu du secteur technologique,...
Sans grande surprise, les indices européens ont terminé la séance en territoire négatif. Evidemment, les nouvelles menaces...
Dow Jones 30 : Point technique Représentation technique du Dow Jones 30, en H1 Aux Etats-Unis, la thématique commerciale continue...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Les opérateurs sont dans l’attente d’une confirmation...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Du côté du Royaume-Uni, nous avons pris connaissance...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 245 points TP...
Kalil DJEBALI Analyste...
