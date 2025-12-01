Focus sur le rapport des NFP
Sommaire : Le dollar a progressé au second trimestre Le rapport des NFP devrait faire état d’une croissance de l’emploi...
Analyses de marchés
Dans la nuit de dimanche à lundi, le gouverneur de la banque centrale japonaise, Kazuo Ueda, a donné son point de vue sur les conditions macroéconomiques, les tensions sur le marché des devises et l'inflation. Il préconise dans son discours une approche prudente...
Nous entamons le dernier mois de cotation sur les marchés financiers internationaux en 2025. Cette semaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les dernières données clés en provenance des États-Unis avant la réunion de la Fed, sur la poursuite...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Nous avons pris connaissance des données...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les Bourses européennes progressent. Les...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en hausse de 1,12%...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB...
C’est désormais officiel, les Etats-Unis ont confirmé la mise en place de droits de douanes à hauteur de 25% portant sur 34...
Les indices européens ont clôturé en territoire positif sur fond d’apaisement des tensions commerciales. En effet, à la...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 Selon le quotidien allemand, Handelsblatt,...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 Pour l’heure, les indices européens progressent suite...
Nikkei 225 : Point technique Représentation technique du Nikkei 225, en H1 La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse de 0,78%...
Au moment où nous écrivons ces lignes, les marchés européens évoluent en territoire positif grâce aux espoirs...
Clôture du signal DAX 30 avec un bénéfice de 139 € Kalil DJEBALI Analyste marchés XTB France Si vous n’êtes...
Astuce : cliquez ici pour visionner la vidéo depuis l'interface Youtube et la mettre en plein écran. Kalil DJEBALI Analyste...
Signal de Trading DAX 30 Actif : DAX 30 Tendance : haussière Ordre : Spot - au marché Point d'entrée : 12 409 points TP...
Les cours du cuivre ont progressé en séance asiatique. En effet, les opérateurs anticipent une grève potentielle dans l’une...
Gold : Point technique Représentation technique du Gold, en H1 Sur le plan commercial, un tribunal chinois a décidé d’interdire...
GBPUSD : Point technique Représentation technique de la paire GBPUSD, en H1 Nous avons pris connaissance de l’indice PMI des services...
Euro Stoxx 50 : Point technique Représentation technique de l’Euro Stoxx 50, en H1 IHS Markit a publié les indices PMI...
CAC 40 : Point technique Représentation technique du CAC 40, en H1 La décision définitive des Etats-Unis concernant les...
