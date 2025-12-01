En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
Analyses de marchés

Point Macro : Le gouverneur de la Banque du Japon ouvre la porte à une hausse des taux directeurs

1 décembre 2025

Dans la nuit de dimanche à lundi, le gouverneur de la banque centrale japonaise, Kazuo Ueda, a donné son point de vue sur les conditions macroéconomiques, les tensions sur le marché des devises et l'inflation. Il préconise dans son discours une approche prudente...

Les trois marchés à surveiller cette semaine (01.12.25)

1 décembre 2025

Nous entamons le dernier mois de cotation sur les marchés financiers internationaux en 2025. Cette semaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les dernières données clés en provenance des États-Unis avant la réunion de la Fed, sur la poursuite...

Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (28.11.2025)

28 novembre 2025

Nous nous apprêtons à entamer le dernier mois de cotation sur les marchés financiers internationaux en 2025. Cette semaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les dernières données clés en provenance des États-Unis avant la réunion...

