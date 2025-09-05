Avant l'ouverture des marchés européens (05.09.2025)

Wall Street a clôturé la séance en hausse : le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux progressé de 0,8 %, atteignant de nouveaux sommets historiques, le Nasdaq a augmenté de 1 % et le Russell 2000 de 1,3 %. L'optimisme a été soutenu par les anticipations de baisse des taux d'intérêt par la Fed.

Le sentiment a été renforcé par la faiblesse des données sur le marché du travail aux États-Unis : le rapport ADP a montré une baisse de la croissance de l'emploi. Les investisseurs attendent désormais le rapport officiel du BLS, qui pourrait confirmer la nécessité de baisser les taux.

Les rendements des obligations américaines ont atteint leur plus bas niveau en quatre mois, ce qui a renforcé l'attrait des actions. L'or est resté proche de ses niveaux records, tandis que les prix du pétrole ont baissé dans l'attente de la réunion de l'OPEP+.

Au Japon, les données macroéconomiques ont surpris positivement : les salaires ont augmenté de 3 % en glissement annuel et les dépenses des ménages de 2,2 % en glissement annuel.

Parmi les entreprises en hausse à Wall Street, American Eagle s'est distinguée, ses actions bondissant de 38 % grâce à de très solides prévisions de ventes. T. Rowe Price a également progressé (+5,8 %) après avoir annoncé un partenariat avec Goldman Sachs.

Broadcom a dépassé les attentes au troisième trimestre 2025 : son chiffre d'affaires a augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 16 milliards de dollars, son bénéfice par action s'est élevé à 1,69 dollar contre 1,66 dollar prévu, et son segment IA a progressé de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars, avec une prévision de 6,2 milliards de dollars pour le trimestre suivant. la société a également annoncé un nouveau contrat d'IA d'une valeur de 10 milliards de dollars avec OpenAI et a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre à 17,4 milliards de dollars, ce qui a entraîné une hausse de 3 à 4,6 % du cours de l'action dans les échanges après la clôture.

Le marché des cryptomonnaies montre des signes de prudence : le Bitcoin oscille autour du niveau de 110 000 USD et les investisseurs achètent lors des baisses, bien que les analystes avertissent qu'il est crucial de clôturer au-dessus de 112 000 USD pour éviter des baisses plus importantes. De plus, l'augmentation du hashrate du réseau Bitcoin indique une stabilité technologique, mais historiquement, la volatilité du mois de septembre peut être source d'inquiétude.

L'or connaît une correction après avoir atteint des niveaux records : les investisseurs prennent leurs bénéfices, attendant des signaux plus clairs concernant l'orientation de la politique monétaire de la Fed, ce qui entraîne un recul temporaire du prix du métal.

