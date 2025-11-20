Avant l'ouverture des marchés européens (20.11.2025)

Les indices américains poursuivent leur rebond, soutenus par les excellents résultats de Nvidia. L'indice NASDAQ 100 a déjà gagné 2,00 % au total, et l'indice US500 est en hausse de 1,25 %. Aujourd'hui, les indices progressent respectivement de 0,75 % et 0,70 %.

Nvidia a publié l'un des meilleurs rapports financiers de son histoire : 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires au troisième trimestre et des prévisions d'environ 65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. La direction a souligné que la demande pour les puces Blackwell et les GPU cloud est « énorme » et que la société estime à 500 milliards de dollars le potentiel de chiffre d'affaires des puces de nouvelle génération d'ici 2026. L'action Nvidia est en hausse de plus de 5,00 % à 196 dollars par action.

Koeda, membre du conseil d'administration de la BoJ, a déclaré que les taux d'intérêt devaient continuer à augmenter. Ses commentaires renforcent la probabilité d'une hausse potentielle en décembre.

Le yen reste toutefois la devise la plus faible du G10. Les marchés se concentrent davantage sur la vente massive structurelle des obligations d'État japonaises que sur les signaux de la BoJ.

Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint des niveaux jamais vus depuis deux décennies : 3,40 % pour les obligations à 30 ans, 2,84 % pour les obligations à 20 ans et 1,81 % pour les obligations à 10 ans. Les préoccupations budgétaires et les anticipations d'émissions massives de dette poussent les rendements à la hausse.

Sarah Hunter, de la RBA, a déclaré que la dernière surprise à la hausse de l'inflation invalidait les projections antérieures. Elle a averti qu'une croissance économique supérieure à la tendance pourrait relancer l'inflation, suggérant que la Banque pourrait ne pas réduire ses taux autant que le marché le prévoit.

Bloomberg rapporte que l'administration américaine fait pression sur le Congrès pour qu'il rejette les nouvelles restrictions proposées sur l'exportation des puces IA avancées de Nvidia. La Maison Blanche avertit que des limites trop strictes nuiraient au leadership technologique américain et pousseraient les clients vers des fournisseurs étrangers.

Les taux préférentiels des prêts sont restés inchangés pour le sixième mois consécutif (1 an : 3,0 %, 5 ans : 3,5 %). Cela reflète la faiblesse de la demande de prêts et la préférence de Pékin pour des mesures de relance plus ciblées.

Pékin envisage des subventions hypothécaires, des allégements fiscaux et une réduction des coûts de transaction afin de stabiliser le marché immobilier affaibli. Les actions des promoteurs immobiliers progressent légèrement à l'annonce de cette nouvelle.

La Banque du Japon devrait relever ses taux en décembre : 53 % des économistes s'attendent à une hausse à 0,75 %, et tous les participants à l'enquête prévoient un tel niveau d'ici le premier trimestre 2026. La faiblesse du yen augmente le risque d'inflation importée, ce qui renforce la nécessité d'agir.

Barclays s'attend à ce que la vigueur des mégacapitalisations et une politique monétaire plus accommodante fassent grimper l'indice à 7 400 points en 2026. La banque a relevé ses prévisions de bénéfices, mais a mis en garde contre les risques pesant sur les secteurs non technologiques (inflation, affaiblissement du marché du travail). Elle a également souligné la volatilité habituelle en milieu d'année comme facteur de risque potentiel.

