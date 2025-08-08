Calendrier économique : données sur le marché du travail canadien

Le calendrier macroéconomique est exceptionnellement léger aujourd'hui après une semaine chargée et riche en événements. La seule publication notable est le rapport sur le marché du travail canadien, qui ne devrait toutefois pas avoir d'impact significatif sur les marchés financiers mondiaux. Plus tard dans la journée, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, prononcera un discours intitulé « La prospérité financière dans le delta du Mississippi : une conversation sur le secteur bancaire, le crédit et les petites entreprises ». Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Il semble peu probable que le responsable de la Fed donne des indications substantielles sur ses perspectives en matière de politique monétaire. Calendrier quotidien détaillé : 07h30, France - Données sur l'emploi : Taux de chômage en France (T2) : réel 7,5 % ; prévision 7,5 % ; précédent 7,5 % ; 13h15, Royaume-Uni - Discours de Pill, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre 14h30, Canada - Données sur l'emploi pour juillet : Taux de chômage : prévisions 7,0 % ; précédent 6,9 % ;

Taux de participation : précédent 65,4 % ;

Variation du plein emploi : précédent 13,5K ;

Variation de l'emploi à temps partiel : précédent 69,5K ;

Salaire horaire moyen des employés permanents : précédent 3,2 % ;

Variation de l'emploi : prévisions 15,3K ; précédent 83,1K ; 18h20, États-Unis - Discours du président de la FED de Saint-Louis, Alberto Musalem 19h00, États-Unis - Données de l'EIA : Nombre d'appareils de forage pétrolier Baker Hughes aux États-Unis : prévisions 410 ; précédent 410 ;

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."