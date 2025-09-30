Calendrier économique : une journée chargée en Europe en cette toute fin de trimestre

Aujourd'hui marque le dernier jour du trimestre, ce qui laisse présager une volatilité accrue des marchés. À l'approche de la fin du mois, une avalanche de publications macroéconomiques préliminaires est attendue, les données étant fortement concentrées en Europe, même si des chiffres clés pour les États-Unis sont également attendus dans l'après-midi. Il convient de noter que ces données pourraient être parmi les dernières publiées aux États-Unis avant un certain temps, compte tenu du risque important d'un arrêt des activités gouvernementales, qui pourrait entraîner la non-publication du rapport crucial sur l'emploi NFP vendredi prochain. Les données déjà publiées au Japon ont montré une faiblesse significative tant de la production industrielle que des ventes au détail, ce qui ne devrait pas soutenir les hausses agressives des taux par la Banque du Japon (BoJ), malgré le procès-verbal de la réunion de septembre indiquant une forte cohorte de « faucons » favorables à de nouvelles hausses vers le taux neutre. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Au cours de la séance asiatique, plusieurs chiffres PMI chinois ont été publiés, dépassant largement les attentes, ce qui indique un impact positif des récentes mesures de relance. Seul l'indice PMI manufacturier des grandes entreprises publiques est resté légèrement en dessous du seuil des 50 points. Par ailleurs, la Banque de réserve d'Australie (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt à 3,6 %, conformément aux attentes. L'AUD/USD poursuit sa forte hausse observée lors des dernières séances, le communiqué de la RBA faisant état de risques inflationnistes croissants et d'un contexte économique solide. Calendrier économique du jour (BST) 08h00 Royaume-Uni - PIB final pour le deuxième trimestre (en glissement annuel). Prévisions : 1,2 % ; précédent : 1,3 %

- PIB final pour le deuxième trimestre (en glissement annuel). 08h00 Allemagne - Ventes au détail pour le mois d'août (en glissement mensuel). Prévisions : 0,5 % ; précédent : -1,5 %

- Ventes au détail pour le mois d'août (en glissement mensuel). 08h45 France - Inflation IPC pour septembre (en glissement annuel). Prévisions : 1,3 % ; précédent : 0,9 %

- Inflation IPC pour septembre (en glissement annuel). 09h00 Suisse - Baromètre économique KOF pour septembre. Prévisions : 97,1 ; précédent : 97,4

- Baromètre économique KOF pour septembre. 09h55 Allemagne - Taux de chômage pour septembre. Prévisions : 6,3 % ; précédent : 6,3 %

- Taux de chômage pour septembre. 10h00 Pologne - Inflation IPC pour septembre (a/a). Prévisions : 3,0 % ; précédent : 2,9 %

- Inflation IPC pour septembre (a/a). 11h30 UEM - Discours de la présidente de la BCE , Christine Lagarde

- Discours de la présidente de la , Christine Lagarde 14h00 Allemagne - Inflation IPC pour septembre (en glissement annuel). Prévisions : 2,3 % ; précédemment : 2,2 %

- Inflation IPC pour septembre (en glissement annuel). 15h00 États-Unis - Indice des prix immobiliers pour juillet (en glissement mensuel). Prévisions : 0,0 % ; précédemment : -0,2 %

- Indice des prix immobiliers pour juillet (en glissement mensuel). 15h45 États-Unis - Indice PMI de Chicago. Prévisions : 43,1 ; précédemment : 41,5

- Indice PMI de Chicago. 16h00 États-Unis - Indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour septembre. Prévisions : 96 ; précédemment : 97,4

