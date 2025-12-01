Ce qui bouge aujourd’hui : Aéronautique, MLP/Pipelines, Logiciels de sécurité, Véhicules électriques (01.12.2025) ✈️🛢️🔐🚗

Logiciels de sécurité et EV chinois : résultats et livraisons attendus, momentum solide pour BYD, Li Auto, NIO et XPeng.

Aéronautique Goldman Sachs initie la couverture du secteur EVTOL avec une approche sélective : BETA : Achat, objectif 47 $ JOBY : Vente, objectif 10 $ ACHR : Neutre, objectif 11 $ EVEX : Neutre

Les avancées technologiques et le reshoring aux États-Unis améliorent la visibilité sur la certification EVTOL.

Préférence pour des modèles verticalement intégrés , riches en aftermarket , avec forte visibilité sur revenus et capacité.

Airbus (EADSY) : Recul après la découverte d’un défaut industriel sur plusieurs A320, retardant certaines livraisons, sans impact immédiat sur les avions en service. MLPs / Pipelines TRGP : Acquisition de Stakeholder Midstream pour 1,25 Md$ en numéraire, incluant : 480 miles de pipelines de gaz naturel 180 millions de pieds³/jour de traitement cryogénique Services de traitement du gaz acide et de stockage de brut Activités de capture carbone ouvrant droit aux crédits fiscaux 45Q

EPD : Dégradé à « Neutre » par JP Morgan, EBITDA inférieur à celui des pairs, ratio risque/rendement équilibré.

MPLX : Dégradé à « Neutre » également après une forte surperformance en 2025, laissant moins de potentiel de hausse. Logiciels de sécurité Semaine chargée avec résultats attendus pour CRWD , OKTA , RBRK , NTSK et Sentinel One (S) .

KeyBanc : Checks d’octobre solides mais moins forts que septembre.

Mise en garde : environnement difficile pour les entreprises publiant hors trimestre.

ZS : Dégradé à « Market Perform » chez Bernstein, inquiétudes sur les objectifs ARR 2026 et la concurrence. Véhicules électriques chinois BYDDF : Livraisons novembre : 480 186 ; production : 474 175 unités.

Li Auto (LI) : Livraisons novembre : 33 181 ; cumul au 30/11/2025 : 1 495 969 ; capacité Li i6 prévue à 20 000 unités/mois début 2026 ; OTA 8.1 début décembre.

NIO : Livraisons novembre : 36 275 (+76,3 % a/a) ; YTD 2025 : 277 893 (+45,6 % a/a) ; cumul historique : 949 457.

XPeng (XPEV) : Livraisons novembre : 36 728 (+19 % a/a) ; cumul janvier-novembre 2025 : 391 937 (+156 % a/a).

