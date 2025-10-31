Points clés Médias : Netflix (NFLX) annonce une division d'actions de dix pour une, avec une hausse des actions suite à cette annonce.

Secteur des Médias Netflix (NFLX) : A annoncé une division d'actions de dix pour une, avec une hausse des actions suite à cette annonce. Par ailleurs, Netflix envisage activement de faire une offre pour acquérir l'activité studio et streaming de Warner Bros. Discovery (WBD), conservant Morgan Stanley (MC) et obtenant un accès aux informations financières, selon un rapport de Reuters.

Disney (DIS) : Ses chaînes ont été retirées de la plateforme YouTube TV de Google (GOOGL) après que les deux entreprises n'ont pas réussi à conclure un nouvel accord de distribution.

Roku (ROKU) : A rapporté des revenus de plateforme pour le troisième trimestre en ligne avec le consensus (+17% sur un an à 1,06 milliard de dollars) et un EBITDA dépassant le consensus d'environ 6 millions de dollars. Secteur du Matériel Technologique Apple (AAPL) : A rapporté des résultats solides avec une croissance des revenus dépassant les attentes, portée par l'accélération des services et le surplus de produits hors iPhone. La guidance a mis en avant une croissance à deux chiffres (DD) des iPhone et une croissance globale de 10-12%, la plus forte croissance des revenus depuis le premier trimestre fiscal 2022 (décembre 2021). Apple a vu une croissance dans la plupart des marchés, y compris l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, ainsi que l'Inde, malgré des contraintes d'approvisionnement sur les modèles iPhone 16 et 17 en raison d'une forte demande. Keybanc considère les résultats et la guidance d'Apple comme positifs pour son univers de couverture de la chaîne d'approvisionnement d'Apple (ARM, AVGO, CRUS, QCOM, QRVO et SWKS). Apple a affiché des revenus d'iPhone pour le quatrième trimestre fiscal 2025 (septembre) de 49,0 milliards de dollars (+6% sur un an), légèrement en dessous de l'estimation du consensus de 49,2 milliards de dollars (+6% sur un an). Secteur de la Chimie Keybanc : A noté que Chemical Market Analytics (CMA) a publié son rapport mensuel sur le chlore-alcali, montrant une hausse des prix domestiques de la soude caustique (impactant Olin (OLN) et Westlake (WLK)). L'indice américain a augmenté de 10 dollars la tonne en octobre, en dessous de la prévision de CMA de +25 dollars la tonne, ce que la firme qualifie de déception. Les prix de décembre sont maintenant prévus en baisse de 5 dollars la tonne par rapport à la prévision précédente de +5 dollars la tonne.

LyondellBasell (LYB) : A rapporté un BPA du troisième trimestre de 0,20 dollar au-dessus du consensus, mais une perte nette de 890 millions de dollars comparée à un bénéfice de 573 millions de dollars l'année précédente après une charge, sur des revenus de 7,73 milliards de dollars.

Methanex (MEOH) : A été relevé à Surpondérer chez JP Morgan avant la publication de ses résultats. Secteur des Services Animaux/Domestiques Stifel : A relevé IDEXX Laboratories (IDXX) à Acheter, s'attendant à ce que la croissance récurrente des revenus de diagnostic de CAG Dx d'IDEXX s'accélère au cours des deux prochaines années alors que la réalisation des prix diminue modestement. Stifel considère Elanco (ELAN) comme une action favorite, bien que des révisions positives soient probablement nécessaires pour faire monter l'action à partir de là. Pour Zoetis (ZTS), Stifel estime qu'il est trop tôt pour devenir optimiste, s'inquiétant de l'optique d'un troisième trimestre désordonné. Pour Trupanion (TRUP), Stifel note que l'inflation vétérinaire s'est avérée tenace, et Trupanion doit montrer une capacité à accélérer les ajouts bruts.

