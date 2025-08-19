Secteur du Retail d'Amélioration de l'Habitat Résultats de Home Depot (HD) : HD a rapporté un léger manquement au deuxième trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices (BPA de 4,68 dollars contre une estimation de 4,72 dollars, tandis que les ventes ont augmenté de 4,9% en glissement annuel à 45,28 milliards de dollars, mais ont manqué l'estimation de 45,41 milliards de dollars). Les ventes comparables ont augmenté de +1% contre des attentes de croissance de +1,2%, les mouvements défavorables des devises ayant contribué à ce manquement des ventes comparables. HD a confirmé ses perspectives de croissance pour l'année complète avec une baisse attendue d'environ 2% pour le BPA ajusté et une augmentation d'environ 2,8% pour les ventes totales. Lowe's (LOW) devrait publier ses résultats demain dans ce secteur. Secteur des Véhicules Électriques (EV) Révisions des recommandations pour Li Auto (LI) : LI a été dégradé à Market Perform de Outperform chez Bernstein. Bernstein estime que malgré la technologie pionnière de véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) de Li Auto et ses progrès significatifs dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), la concurrence croissante dans les SUV premium hybrides rechargeables (PHEV) et les défis dans le marché encombré des véhicules électriques à batterie (BEV) pèsent sur les perspectives. De plus, les efforts dans les BEV sont également dilutifs pour les marges.

