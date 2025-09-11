➡️EURUSD en dessous de 1,17 avant l'IPC US

À 14h30 BST, la publication des données sur l'inflation IPC aux États-Unis constituera un facteur déterminant pour l'ampleur de la baisse des taux de la Fed.

Les chiffres de l'IPC d'août 2025 publiés aujourd'hui pourraient s'avérer déterminants pour façonner les anticipations du marché concernant la politique de la Fed et l'avenir de la paire EUR/USD. Alors que le consensus précédent tablait sur une hausse de l'inflation, la surprise d'hier concernant l'IPP laisse entrevoir la possibilité d'un chiffre inférieur aux prévisions. Si l'inflation s'avérait inférieure aux attentes, cela augmenterait probablement la probabilité d'une baisse plus importante des taux par la Réserve fédérale.

The PPI data may hint at a more benign scenario for CPI inflation, though the correlation is not perfect. PPI inflation has been falling more sharply since the beginning of the year, while CPI has recently rebounded. The recent bounce in PPI also appears to have been a one-off. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Prévisions avant la publication du rapport crucial sur l'inflation

Bloomberg Intelligence souligne le risque d'une légère hausse de l'IPC en août, ce qui tempérerait les prévisions d'une baisse plus importante des taux de la Fed. Il est intéressant de noter que Bloomberg Intelligence suggère que les principaux moteurs de l'inflation ne seront pas les droits de douane, mais plutôt la pression accrue dans le secteur de l'hôtellerie et la hausse des prix des billets d'avion.

Prévisions de Bloomberg Intelligence : IPC mensuel de base : +0,33 % en glissement mensuel (contre +0,32 % en juillet) IPC global mensuel : +0,37 % en glissement mensuel (contre +0,20 % en juillet) IPC de base annuel : 3,1 % (inchangé) IPC global annuel : jusqu'à 3,0 % (contre 2,7 %)

Consensus du marché : IPC de base mensuel : +0,3 % en glissement mensuel IPC global mensuel : +0,3 % en glissement mensuel IPC de base annuel : 3,1 % a/a (inchangé) IPC global annuel : 2,9 % a/a (contre 2,7 % précédemment)



La structure de la croissance des prix sera un aspect essentiel des données publiées aujourd'hui. Contrairement aux prévisions antérieures, les principaux moteurs de l'inflation ne devraient pas être les droits de trade, mais plutôt les services discrétionnaires, en particulier les billets d'avion et l'hébergement hôtelier. Bloomberg prévoit une augmentation mensuelle de 3 % des tarifs aériens et de 2 % des frais d'hébergement. Il s'agit là d'un paradoxe économique, car la hausse des prix des services touristiques ne se produit généralement pas dans une économie en ralentissement, ce qui pourrait suggérer que les inquiétudes de la Fed concernant la santé économique sont exagérées. Parallèlement, les données récentes de l'indice Manheim Used Vehicle Value Index suggèrent un ralentissement potentiel de la hausse des prix.

The Manheim Index suggests a smaller increase in used car prices. In July, this segment contributed 0.12 percentage points to the annual rate, and used cars also contributed to the monthly inflation rebound. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflation related to transport services may continue to rebound, based on crude oil price dynamics. In July, transport inflation added 0.22 percentage points to the headline rate. Source: Bloomberg Finance LP, XTB

Impact décroissant des droits de douane, défis croissants liés à l'alimentation

L'effet de répercussion des droits de douane sur l'inflation est en baisse, l'indice passant de 0,23 en juillet à environ 0,21 en août. Dans certaines catégories, telles que les appareils électroménagers, les ordinateurs personnels, les articles de sport et les vêtements, les analystes prévoient une déflation. Cependant, les États-Unis importent davantage de denrées alimentaires, ce qui pourrait contribuer à une nouvelle reprise de l'inflation dans cette catégorie.

L'une des questions clés est la hausse du prix du bœuf, qui se reflète dans le prix des contrats à terme sur le bétail. À l'inverse, la baisse du prix des œufs contribuera à modérer l'inflation alimentaire.

Implications pour la politique de la Fed

Les marchés tablent actuellement sur une probabilité de 100 % d'une baisse de 25 points de base, avec un risque minime d'une baisse de 50 points de base. La réunion de la Fed est prévue la semaine prochaine, les 16 et 17 septembre. La Fed devrait baisser ses taux en raison de l'affaiblissement du marché du travail, un sentiment communiqué par Jerome Powell lors du symposium économique de Jackson Hole, suivi d'un autre rapport NFP négatif pour le mois d'août et d'une révision à la baisse importante des chiffres annuels de l'emploi.

Alors que le marché du travail devrait justifier un plus grand nombre de baisses cette année (les marchés anticipant près de trois baisses complètes d'ici la fin 2025), Bloomberg suggère qu'un indice des prix à la consommation (IPC) « élevé » aujourd'hui, suivi d'un indice PCE (dépenses de consommation personnelles) très élevé à la fin du mois, pourrait faire de cette baisse la première et la dernière du cycle. L'inflation reste supérieure à l'objectif, le PCE de base devant s'établir à 3 % pour le mois d'août. Cependant, il est important de rappeler le double mandat de la Fed : la stabilité des prix et le plein emploi. S'il existe un risque d'augmentation significative du taux de chômage, la Fed doit agir.

Le marché anticipe seulement 8 % de chances d'une baisse plus importante la semaine prochaine. La publication d'un IPC plus faible pourrait modifier cette perspective. Source : Bloomberg Finance LP Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

Qu'en est-il de l'EURUSD ?

Il est important de rappeler que 15 minutes avant la publication de l'IPC, la BCE publiera sa décision sur les taux d'intérêt et que 15 minutes après la publication des données, Christine Lagarde tiendra une conférence de presse. Par conséquent, le mouvement de l'EURUSD après la publication des données de l'IPC pourrait être soit neutralisé, soit amplifié, selon le ton de la décision de la BCE.

Dans le scénario de base, l'EURUSD devrait se maintenir au-dessus du niveau de 1,1670 dans une séquence haussière continue, après la récente correction de deux jours. La BCE se montre actuellement satisfaite du niveau de ses taux d'intérêt, l'inflation étant légèrement supérieure à l'objectif.

Si l'inflation venait à augmenter de manière significative, à 3 % ou plus, la paire pourrait connaître une baisse plus importante vers le niveau de 1,1600. Dans ce scénario, la baisse des taux de septembre pourrait s'avérer être la seule, ou la Fed pourrait attendre décembre pour prendre sa prochaine décision.

Un scénario haussier pour la paire impliquerait que la BCE reste neutre et que l'IPC s'établisse à 2,8 % ou moins. Dans ce cas, nous devrions non seulement assister à un retour au niveau de 1,1700, mais également à une tentative de tester le niveau de 1,1800 plus tard dans le mois, atteignant ainsi de nouveaux sommets en près de quatre ans.

L'EURUSD perd de la valeur pour le troisième jour consécutif. Les événements d'aujourd'hui, à savoir la décision de la BCE et la publication de l'IPC américain, pourraient introduire une nouvelle volatilité plus élevée pour la paire. Il convient de noter que la récente baisse des rendements américains suggère un potentiel de hausse pour la paire. Néanmoins, en cas d'inflation plus élevée, une baisse du TNOTE pourrait également entraîner l'EURUSD vers 1,1600. Source : xStation5

Risques structurels majeurs

Bloomberg met en garde contre un risque de stagflation, où une inflation élevée coexiste avec un marché du travail en déclin, contraignant la Fed à faire un choix impossible entre lutter contre l'inflation et soutenir l'emploi. Parmi les autres risques, citons l'incertitude budgétaire aux États-Unis, avec un déficit budgétaire de 4 100 milliards de dollars, ainsi que l'incertitude quant à l'avenir de la France et la récente situation impliquant des drones russes au-dessus de la Pologne, qui a affaibli le zloty et pourrait ébranler la confiance dans la stabilité européenne.