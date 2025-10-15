Fed Collins s'exprime sur la politique monétaire et l'économie américaine🏛️L'EURUSD gagne 0,2 %

Points clés Susan Collins, membre de la Fed, annonce une nouvelle baisse des taux de 25 points de base

Le ralentissement du marché du travail américain est préoccupant

L'EURUSD gagne 0,2 % aujourd'hui, dépassant 1,16

Susan Collins, membre de la Fed, a indiqué que la Fed devra réduire ses taux afin de soutenir le marché de l'emploi en perte de vitesse à travers le pays. Cependant, Mme Collins estime que l'embauche devrait s'améliorer à l'avenir. Voici un résumé de ses propos. Fed Collins Une nouvelle baisse de 25 points de base pourrait être appropriée.

Les risques pesant sur le marché de l'emploi suggèrent qu'un nouvel assouplissement est nécessaire.

Les indicateurs de confiance des consommateurs ne sont pas particulièrement solides, et la confiance n'a jamais été le meilleur indicateur de la consommation.

Je m'attends à une amélioration de l'emploi à plus long terme.

Je m'attends depuis longtemps à ce que les droits de douane mettent un certain temps à produire leurs effets sur l'économie.

L'inflation reste une préoccupation majeure.

Le taux de croissance de l'emploi pourrait s'établir autour de 40 000 par mois.

Les risques de détérioration du marché du travail ont probablement augmenté.

Il serait prudent de normaliser un peu plus les taux en 2025.

À mesure que l'incertitude s'estompe, on peut s'attendre à une augmentation des embauches.

Nous prévoyons une nouvelle hausse relativement modeste du chômage.

La politique resterait restrictive même en cas de nouvel assouplissement.

Les risques d'inflation sont désormais mieux maîtrisés, mais les droits de douane continueront de faire grimper les prix.

L'inflation devrait commencer à ralentir à mesure que l'impact des droits de douane s'estompe.

Les risques baissiers pesant sur le marché de l'emploi ont augmenté.

Des conditions financières favorables soutiendront les ménages.

Prévoit une croissance plus forte, une légère hausse du chômage et une inflation élevée.

La politique monétaire ne suit pas une trajectoire prédéfinie, certains scénarios pourraient maintenir les taux inchangés.

Il semble « prudent » de réduire davantage les taux compte tenu de la baisse des risques d'inflation et des inquiétudes sur le marché de l'emploi. En observant la paire EURUSD, nous pouvons voir une configuration en « double creux », qui pourrait indiquer que les haussiers ont le pouvoir de franchir la zone de résistance EMA200 (la ligne rouge). Source: xStation5

