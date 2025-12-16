Nous sommes à quelques instants de la publication retardée des données sur le marché du travail américain. Le rapport NFP couvrira deux mois et intervient dans un contexte d’incertitude exceptionnellement élevée quant à l’interprétation de l’état du marché de l’emploi aux États-Unis. Le consensus anticipe environ +50 000 créations d’emplois en novembre, mais les prévisions privées s’étendent sur une large fourchette, de +20 000 à +100 000, en raison des distorsions inhabituelles provoquées par le shutdown. Les chiffres de l’emploi d’octobre devraient afficher une légère baisse, sans toutefois inclure de taux de chômage issu de l’enquête auprès des ménages. Pour novembre, les marchés s’attendent à une remontée du taux de chômage à 4,5 %, reflétant à la fois un affaiblissement de l’emploi et le bruit statistique lié à la fermeture des agences statistiques.

Que suggèrent les indicateurs macroéconomiques ?

Les indicateurs macroéconomiques avancés suggèrent un marché du travail en phase de stabilisation. Ils ne signalent pas de net retournement, même si plusieurs indicateurs envoient des signaux contrastés. L’indice composite de l’emploi de l’ISM — composé de l’ISM Services (pondéré à 80 %) et de l’ISM Manufacturier (pondéré à 20 %) — indique une amélioration modérée, tout en restant en zone de contraction. Il convient de souligner la situation nettement plus solide du secteur des services qui, en raison de son poids plus important, tire légèrement l’indice composite vers le haut. Une tendance similaire, plus marquée, ressort également des intentions d’embauche des petites entreprises.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les intentions d’embauche du NFIB sont étroitement corrélées aux évolutions de l’emploi aux États-Unis. Les données suggèrent donc des chiffres potentiellement favorables.

La moyenne sur quatre semaines des nouvelles demandes d’allocations chômage s’est également légèrement améliorée.

Cependant, la faiblesse des chiffres ADP ces derniers mois (notamment pour octobre et novembre) va dans le sens inverse. Il convient de rappeler que l’ADP ne couvre que le secteur privé, tandis que le NFP inclut également l’importante composante du secteur public. ADP, en tant que prestataire d’analyses privé, a pu publier ses données pendant le shutdown gouvernemental.

Salaires et participation à la population active

Au-delà du chiffre principal, l’évolution des salaires et les indicateurs relatifs à la population active seront déterminants. Les salaires sont attendus en hausse de 0,3 % m/m, ce qui est cohérent avec un ralentissement des pressions salariales, tout en restant au-dessus des niveaux compatibles avec l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed.

Par ailleurs, en raison de l’impact du shutdown — échantillon d’enquête réduit et fenêtre de collecte des données de novembre raccourcie — la lecture du taux de chômage sera affectée par une marge d’erreur nettement plus élevée, rendant son interprétation plus délicate.

Anticipations de la Fed

Pour les marchés comme pour la Fed, le rapport publié aujourd’hui pourrait générer davantage d’incertitude que de signaux clairs. La Fed a déjà reconnu que les précédents rapports sur l’emploi avaient probablement surestimé les créations de postes d’environ 60 000 par mois, ce qui invite à la prudence dans l’interprétation des nouvelles données.

Avant la réunion du FOMC des 27–28 janvier, nous recevrons encore les rapports complets sur l’inflation (CPI) et l’emploi. Le marché intègre actuellement une probabilité de 28 % d’une baisse des taux en janvier, et les données d’aujourd’hui devraient soit montrer une nette accélération, soit une détérioration marquée pour modifier sensiblement ces anticipations. Au cours des derniers jours, les attentes d’une baisse de taux en janvier ont progressivement augmenté.

​​​​​​​

EURUSD

L’EUR/USD poursuit sa progression à l’approche de la publication clé des NFP. La paire teste ses plus hauts niveaux depuis septembre, après avoir franchi nettement hier le niveau de retracement de 61,8 %. Fait notable, la hausse s’est prolongée malgré le ton négatif des données PMI européennes.

Les investisseurs se concentreront aujourd’hui sur la publication de novembre. Si le chiffre ressort autour de 50 000, la volatilité devrait rester limitée. En revanche, une donnée solide — comme le suggère Bloomberg Economics — pourrait même déclencher une tentative de test du niveau de 1,17. À l’inverse, un chiffre inférieur aux attentes ouvrirait la voie à un mouvement en direction de 1,18.