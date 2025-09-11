La Fed à la croisée des chemins : que nous apprend le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui au sujet de l'économie américaine ?

Inflation légèrement plus élevée, forte reprise des demandes d'indemnisation

Comme prévu, l'inflation IPC pour le mois d'août a augmenté à 2,9 % a/a, contre 2,7 % précédemment. L'inflation sous-jacente est restée élevée à 3,1 % a/a. La seule surprise a été une légère hausse de l'IPC mensuel, qui a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel, contre 0,3 % prévu.

Il convient toutefois de noter que la dynamique mensuelle a été deux fois plus élevée qu'en juillet. L'inflation mensuelle sous-jacente s'est établie à 0,3 % en glissement mensuel, conformément aux prévisions. D'autre part, nous constatons une très forte augmentation des demandes d'allocations chômage. Cela montre une divergence croissante entre les mandats de la Fed : la faiblesse du marché du travail et l'inflation élevée. Que révèlent les détails du rapport et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la Fed ?

Wall Street devrait-elle s'inquiéter ?

Principaux moteurs de l'inflation

Le logement (hébergement) a été le principal contributeur à la hausse mensuelle, avec une augmentation de 0,4 %.

(hébergement) a été le principal contributeur à la hausse mensuelle, avec une augmentation de 0,4 %. Les services de transport ont été le principal moteur de l'IPC dit « SuperCore » (bien supérieur à 3 % à/a et légèrement supérieur à 0,3 % en glissement mensuel) ; les tarifs aériens ont bondi de 5,9 %.

ont été le principal moteur de l'IPC dit « SuperCore » (bien supérieur à 3 % à/a et légèrement supérieur à 0,3 % en glissement mensuel) ; les tarifs aériens ont bondi de 5,9 %. L'énergie a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel, avec une hausse de 1,9 % pour l'essence. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,5 % en glissement mensuel.

a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel, avec une hausse de 1,9 % pour l'essence. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,5 % en glissement mensuel. Les voitures ont recommencé à augmenter de prix. Les prix des véhicules neufs ont augmenté de +0,3 %, ceux des voitures d'occasion de +1,0 % et ceux des réparations automobiles de 2,4 %.

Impact des droits de douane par rapport aux services

Le point essentiel est que la hausse de l'inflation provient principalement des services, et non des droits de douane introduits par l'administration Trump.

Les prix des catégories exposées aux importations ont affiché des signaux mitigés, sans accélération claire liée aux droits de douane.

L'IPC SuperCore (services hors logement) a légèrement ralenti à 3,52 % a/a, ce qui suggère que les pressions sur les prix ne sont pas aussi intenses qu'elles pourraient le paraître. Il reste toutefois loin de l'objectif.

Ces données confirment que la Fed est susceptible de commencer à assouplir sa politique monétaire, mais qu'elle restera prudente dans le rythme des baisses en raison d'une inflation persistante bien supérieure à l'objectif de 2 %. Les services restent rigides et, avec une éventuelle hausse des prix de l'essence, la situation pourrait s'aggraver considérablement.

Graphiques clés

L'inflation IPC rebondit comme prévu à 2,9 % a/a. Comme le montrent les indicateurs avancés, le principal problème aux États-Unis reste la hausse des prix des services. Cela est clairement illustré par le sous-indice des prix de l'enquête ISM sur les services. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Si l'on examine les principaux composants, l'inflation des loyers reste le facteur qui contribue le plus à l'inflation. Cependant, les contributions liées à la hausse des coûts des services augmentent régulièrement. Le principal moteur de l'inflation n'est pas les droits de douane, mais les services. Les coûts des soins médicaux, de l'énergie, des transports et de l'alimentation augmentent très (l'alimentation étant en partie affectée par les droits de douane). Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis augmentent plus rapidement que ne le suggère l'indice des prix alimentaires de la FAO, en partie en raison des droits de douane. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'inflation des véhicules d'occasion est en hausse, tandis que les véhicules neufs sont soumis à des droits de douane. Néanmoins, l'indice Manheim suggère que cette dynamique devrait ralentir dans les mois à venir. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'inflation des services reste élevée, bien qu'elle se stabilise à des niveaux élevés. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

L'inflation élevée est un problème, mais la faiblesse du marché du travail en est un encore plus important.

Les demandes initiales d'allocations chômage atteignent leur plus haut niveau depuis quatre ans, même si en 2023 et 2024, nous avons observé des niveaux supérieurs à 250 000. La plus forte augmentation est liée à une très forte hausse des demandes au Texas. Bien qu'il n'y ait pas encore lieu de paniquer, des demandes avoisinant les 300 000 ont généralement été un signe de récession.

Une augmentation considérable des demandes initiales d'allocations chômage, dont le niveau est désormais le plus élevé depuis 2021. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Si ce n'est pas un cas isolé, la forte augmentation des demandes pourrait indiquer une hausse du taux de chômage. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

La Fed va baisser ses taux

Il semble que la Fed ne devrait pas opter pour une baisse plus importante de 50 points de base, compte tenu des risques d'inflation toujours élevés. Cependant, il est clair que les droits de douane, principale source d'incertitude sur les prix, ont eu un impact limité sur les prix aux États-Unis. Par conséquent, la Fed va baisser ses taux, mais probablement sans s'engager à l'avance sur un cycle complet, restant très dépendante des données.