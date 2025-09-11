La Fed à la croisée des chemins : que nous apprend le rapport sur l'IPC d'aujourd'hui au sujet de l'économie américaine ?

Inflation légèrement plus élevée, forte reprise des demandes d'indemnisation
Comme prévu, l'inflation IPC pour le mois d'août a augmenté à 2,9 % a/a, contre 2,7 % précédemment. L'inflation sous-jacente est restée élevée à 3,1 % a/a. La seule surprise a été une légère hausse de l'IPC mensuel, qui a augmenté de 0,4 % en glissement mensuel, contre 0,3 % prévu.
Il convient toutefois de noter que la dynamique mensuelle a été deux fois plus élevée qu'en juillet. L'inflation mensuelle sous-jacente s'est établie à 0,3 % en glissement mensuel, conformément aux prévisions. D'autre part, nous constatons une très forte augmentation des demandes d'allocations chômage. Cela montre une divergence croissante entre les mandats de la Fed : la faiblesse du marché du travail et l'inflation élevée. Que révèlent les détails du rapport et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la Fed ?
Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuiteRejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile
Wall Street devrait-elle s'inquiéter ?
Principaux moteurs de l'inflation
- Le logement (hébergement) a été le principal contributeur à la hausse mensuelle, avec une augmentation de 0,4 %.
- Les services de transport ont été le principal moteur de l'IPC dit « SuperCore » (bien supérieur à 3 % à/a et légèrement supérieur à 0,3 % en glissement mensuel) ; les tarifs aériens ont bondi de 5,9 %.
- L'énergie a augmenté de 0,7 % en glissement mensuel, avec une hausse de 1,9 % pour l'essence. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,5 % en glissement mensuel.
- Les voitures ont recommencé à augmenter de prix. Les prix des véhicules neufs ont augmenté de +0,3 %, ceux des voitures d'occasion de +1,0 % et ceux des réparations automobiles de 2,4 %.
Impact des droits de douane par rapport aux services
Le point essentiel est que la hausse de l'inflation provient principalement des services, et non des droits de douane introduits par l'administration Trump.
- Les prix des catégories exposées aux importations ont affiché des signaux mitigés, sans accélération claire liée aux droits de douane.
- L'IPC SuperCore (services hors logement) a légèrement ralenti à 3,52 % a/a, ce qui suggère que les pressions sur les prix ne sont pas aussi intenses qu'elles pourraient le paraître. Il reste toutefois loin de l'objectif.
Ces données confirment que la Fed est susceptible de commencer à assouplir sa politique monétaire, mais qu'elle restera prudente dans le rythme des baisses en raison d'une inflation persistante bien supérieure à l'objectif de 2 %. Les services restent rigides et, avec une éventuelle hausse des prix de l'essence, la situation pourrait s'aggraver considérablement.
Graphiques clés
L'inflation IPC rebondit comme prévu à 2,9 % a/a. Comme le montrent les indicateurs avancés, le principal problème aux États-Unis reste la hausse des prix des services. Cela est clairement illustré par le sous-indice des prix de l'enquête ISM sur les services. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
Si l'on examine les principaux composants, l'inflation des loyers reste le facteur qui contribue le plus à l'inflation. Cependant, les contributions liées à la hausse des coûts des services augmentent régulièrement. Le principal moteur de l'inflation n'est pas les droits de douane, mais les services. Les coûts des soins médicaux, de l'énergie, des transports et de l'alimentation augmentent très (l'alimentation étant en partie affectée par les droits de douane). Source : Bloomberg Finance LP, XTB
Les prix des denrées alimentaires aux États-Unis augmentent plus rapidement que ne le suggère l'indice des prix alimentaires de la FAO, en partie en raison des droits de douane. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
L'inflation des véhicules d'occasion est en hausse, tandis que les véhicules neufs sont soumis à des droits de douane. Néanmoins, l'indice Manheim suggère que cette dynamique devrait ralentir dans les mois à venir. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
L'inflation des services reste élevée, bien qu'elle se stabilise à des niveaux élevés. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
L'inflation élevée est un problème, mais la faiblesse du marché du travail en est un encore plus important.
Les demandes initiales d'allocations chômage atteignent leur plus haut niveau depuis quatre ans, même si en 2023 et 2024, nous avons observé des niveaux supérieurs à 250 000. La plus forte augmentation est liée à une très forte hausse des demandes au Texas. Bien qu'il n'y ait pas encore lieu de paniquer, des demandes avoisinant les 300 000 ont généralement été un signe de récession.
Une augmentation considérable des demandes initiales d'allocations chômage, dont le niveau est désormais le plus élevé depuis 2021. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
Si ce n'est pas un cas isolé, la forte augmentation des demandes pourrait indiquer une hausse du taux de chômage. Source : Bloomberg Finance LP, XTB
La Fed va baisser ses taux
Il semble que la Fed ne devrait pas opter pour une baisse plus importante de 50 points de base, compte tenu des risques d'inflation toujours élevés. Cependant, il est clair que les droits de douane, principale source d'incertitude sur les prix, ont eu un impact limité sur les prix aux États-Unis. Par conséquent, la Fed va baisser ses taux, mais probablement sans s'engager à l'avance sur un cycle complet, restant très dépendante des données.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."