Le dollar marque le pas, mais pour combien de temps ?💸

La hausse du dollar marque le pas après la publication d'un article du New York Times suggérant que les autorités iraniennes auraient partagé avec la CIA des informations concernant leur disposition à négocier. Malgré la réponse ultérieure de l'Iran, qui a déclaré ne pas faire confiance aux États-Unis, ne voir aucune raison de négocier et avoir l'intention de poursuivre ses opérations militaires aussi longtemps que nécessaire, l'indice du dollar américain (USDIDX) a mis fin à sa série de gains dynamiques, reculant d'environ 0,2 % après avoir dépassé son plus haut niveau en trois mois. Source: xStation5 Au-delà de l'effet « fuite vers la sécurité », la vigueur du dollar a été alimentée par une forte hausse des craintes inflationnistes mondiales, qui favorisent le maintien de taux d'intérêt américains élevés. Les responsables de la Fed avaient déjà commencé à afficher un ton de plus en plus belliciste avant même que l'inflation PCE ne revienne à 3 % ; par conséquent, un nouveau choc pétrolier s'est traduit par un rebond rapide des rendements des bons du Trésor américain et une baisse des anticipations déjà fragiles de baisse des taux en 2026. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des gains récents et de l'absence de perspectives de désescalade du conflit, la correction actuelle pourrait n'être que technique et ne pas nécessairement signaler la fin de la pression haussière sur le dollar. Si les nouvelles inquiétudes inflationnistes sont de nature mondiale, l'effet combiné de la « nervosité inflationniste » et de la « fuite vers la sécurité » a entraîné une baisse de la plupart des devises du G10 par rapport au dollar américain. Même le franc suisse a connu une forte correction. La paire EUR/USD a été la plus touchée, avec une baisse d'environ 1,2 % depuis le début de l'année. Source : XTB Research La Banque centrale européenne (BCE) est confrontée à un défi encore plus difficile, contrainte de mettre en balance la résurgence de l'inflation et le risque réel de récession sur le continent. Les prix du gaz naturel en Europe ont doublé en réaction à l'escalade du conflit et à la suspension de la production de GNL au Qatar. La baisse des prix de l'énergie ces dernières années a été le principal facteur qui a contribué à contenir l'inflation européenne et à la reprise observée de l'activité économique. Une augmentation soutenue des prix du gaz pourrait donc freiner la reprise progressive de l'économie européenne. Malgré un rebond symétrique des rendements des deux côtés de l'Atlantique, l'EUR/USD a chuté en raison de l'exposition de l'Europe à la volatilité des prix du gaz, qui menace d'effacer les gains récents de l'activité économique (amélioration du PIB, hausse des PMI). Source : XTB Research Malgré une défense réussie du support technique à 1,1600, le sentiment entourant la paire EUR/USD reste résolument baissier, comme le confirment les données du marché des dérivés. L'indicateur Risk Reversal montre une préférence persistante pour les options de vente par rapport aux options d'achat, ce qui signifie que les investisseurs continuent de payer une prime élevée pour se couvrir contre une nouvelle baisse de l'euro au cours du mois à venir. Ce pessimisme reflète les inquiétudes croissantes concernant la santé de l'économie européenne, qui est confrontée à la pression énergétique et à de faibles niveaux de stockage de gaz, des facteurs qui, aux yeux du marché, jettent le doute sur la durabilité de la reprise actuelle. Taux de change EUR/USD (en blanc) par rapport au risque inversé implicite du marché à 1 mois (en bleu, négatif). Source : Bloomberg Finance LP

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."