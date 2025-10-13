Le GOLD bat de nouveaux records 📈

Points clés L’or poursuit sa flambée, atteignant de nouveaux sommets historiques au-delà de 4 078 dollars l’once, en hausse de plus de 1,7 % aujourd’hui , malgré un bref rebond des marchés actions après les déclarations rassurantes de Donald Trump.

, malgré un bref rebond des marchés actions après les déclarations rassurantes de Donald Trump. La demande soutenue pour le métal précieux s’explique par l’incertitude persistante entourant une issue durable au conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, les attentes croissantes d’une baisse des taux d’intérêt, ainsi que les flux continus vers les ETF adossés à l’or.

Les initiatives de Washington et de Pékin continuent d’alimenter les risques à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, l’or confirme son rôle de valeur refuge, même lorsque des signes temporaires de stabilisation apparaissent sur les marchés boursiers.

L’or poursuit sa fulgurante ascension, gagnant plus de 1,7 % aujourd’hui, même après que le président Donald Trump a adouci son discours sur une possible escalade tarifaire avec la Chine, exprimant sur Truth Social son espoir d’un accord commercial. Malgré un rebond marqué des contrats à terme sur indices boursiers à Wall Street — après leur plus forte chute depuis avril —, le métal précieux continue d’établir de nouveaux records, l’once dépassant désormais les 4 078 dollars. Les investisseurs demeurent prudents, considérant l’or comme une couverture essentielle face aux incertitudes économiques et géopolitiques mondiales. Même un répit temporaire sur les marchés actions ne suffit pas à affaiblir la demande pour ce refuge traditionnel. Cette dynamique est alimentée par les anticipations de nouvelles baisses de taux d’intérêt aux États-Unis ainsi que par les flux continus vers les ETF aurifères et les achats des banques centrales. L’annonce par Trump de droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les produits chinois et de restrictions sur les exportations de logiciels sensibles a ravivé les craintes de tensions commerciales. Pékin, de son côté, a renforcé ses limitations à l’exportation de métaux rares, exacerbant les risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le rebond boursier apparaît donc fragile et éphémère, tandis que l’or consolide son rôle de valeur refuge par excellence. Le marché reste visiblement sceptique quant à une désescalade durable, un climat d’incertitude dont le métal jaune continue de tirer profit. Le GOLD prolonge sa série haussière la plus soutenue depuis février et mars 2024, selon l’indicateur RSI à 14 jours. D’un point de vue technique, le métal jaune évolue nettement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, confirmant ainsi la solidité de la tendance haussière en cours. Cette configuration souligne la vigueur du mouvement, bien qu’un tel écart prolongé par rapport à la moyenne mobile puisse, sur le plan théorique, signaler un risque accru de correction à court terme. Sur le plan graphique, une zone de soutien clé se situe autour de 3 970 dollars l’once, correspondant au plus bas local du 10 octobre. Une rupture en dessous de ce niveau pourrait ouvrir la voie à un repli plus marqué, avec un potentiel retour vers l’EMA 50 jours. À l’inverse, le contexte macroéconomique reste favorable au maintien de la demande pour l’or : les incertitudes persistantes entourant le commerce international, la situation budgétaire américaine et la perspective d’une éventuelle fermeture du gouvernement continuent d’alimenter la pression acheteuse sur le métal précieux. Source : xStation

