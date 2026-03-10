Les indices boursiers bondissent après les déclarations de Trump sur la guerre en Iran 📈 Le pétrole s'effondre

Les marchés financiers mondiaux ont débuté la semaine dans un contexte de forte volatilité, mais la fin de la séance d'hier aux États-Unis a été marquée par une nette amélioration du sentiment des investisseurs. Ce revirement a été déclenché par les déclarations du président Donald Trump, qui a laissé entendre que l'opération militaire liée au conflit avec l'Iran pourrait toucher à sa fin. Les marchés ont immédiatement réagi par une forte baisse des prix du pétrole et un rebond important des principaux indices boursiers. Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 (US500) progressent aujourd'hui de près de 1 %. Les événements clés pour l'indice seront la publication demain des données sur l'IPC américain et vendredi du rapport sur l'inflation PCE. Du côté des entreprises, Oracle (OCL.US) publiera ses résultats après la séance américaine d'aujourd'hui, tandis qu'un autre géant de la technologie, Adobe (ADBE.US), devrait publier ses résultats jeudi.

Les marchés boursiers ont inversé leurs pertes antérieures, les investisseurs réagissant aux signes d'une possible désescalade du conflit au Moyen-Orient.

Les prix du pétrole ont connu une forte correction, passant de niveaux supérieurs à 100 dollars le baril à environ 84 dollars (actuellement proches de 90 dollars), tandis que le WTI a chuté à environ 80 dollars le baril.

Le secteur de l'énergie reste un facteur clé de la volatilité à court terme des marchés financiers mondiaux.

Les investisseurs suivent de près les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient influencer les futures décisions politiques de la Réserve fédérale.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré que tant qu'Israël et les États-Unis continueraient à attaquer l'Iran, « pas un seul litre de pétrole ne quitterait le golfe Persique ». En réponse, le président Trump a averti que si l'Iran attaquait des navires dans le détroit d'Ormuz, la riposte américaine serait « 20 fois plus forte » et pourrait dévaster complètement le pays.

Lundi soir, le président Donald Trump a déclaré lors d'une conférence de presse dans son club de golf près de Miami que l'opération militaire atteignait ses principaux objectifs. Dans ses remarques, il a souligné deux points clés :

les progrès réalisés vers les objectifs militaires de l'opération,

le maintien d'un approvisionnement énergétique stable pour les marchés mondiaux.

Voici les déclarations les plus importantes du président américain :

« Nous faisons des progrès importants vers la réalisation de notre objectif militaire. »

« Le conflit est pratiquement terminé. »

Garantir l'approvisionnement ininterrompu en énergie et en pétrole de l'économie mondiale reste une priorité.

Pour les marchés financiers, ces commentaires ont signalé un potentiel apaisement des tensions géopolitiques, qui avaient précédemment entraîné une forte hausse des prix des matières premières énergétiques. Au cours de la séance régulière à Wall Street, les investisseurs ont observé un fort rebond après les baisses précédentes. Le secteur de l'énergie reste actuellement l'un des facteurs les plus importants qui influencent le sentiment des investisseurs à court terme.

Le marché pétrolier est désormais le principal moteur du comportement des actifs à risque. Si l'opération militaire touche effectivement à sa fin, il est possible que les marchés commencent à anticiper un retour progressif aux niveaux des prix du pétrole d'avant-guerre.

US500, PÉTROLE (période D1)

Source: xStation5

