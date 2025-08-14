Technologie COHR (Coherent) -21% : Les actions ont chuté en raison de prévisions plus basses, prévoyant un BPA du T1 entre 0,93 et 1,13 dollar pour des revenus de 1,46 à 1,6 milliard de dollars, en dessous du consensus de 1,14 dollar et 1,6 milliard de dollars après des résultats plus faibles au T4. La société a également annoncé qu'elle vendrait son activité aérospatiale et défense à Advent pour 400 millions de dollars.

TTD (The Trade Desk) -5% : Après un rapport de The Information indiquant qu'Amazon, le rival le plus direct de The Trade Desk dans la gestion des ventes publicitaires sur le web, pourrait risquer de perdre l'un de ses clients les plus précieux, Walmart. (Source) Santé SDGR (Schrödinger) -9% : Après avoir interrompu son étude de phase 1 appelée SGR-2921 pour un traitement potentiel de la leucémie myéloïde aiguë ou des syndromes myélodysplasiques à haut risque, citant des décès de patients liés au traitement. Biens de consommation AAP (Advance Auto Parts) -14% : A rapporté un dépassement des attentes en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice, mais a réduit ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2025 à 1,20-2,20 dollar contre 1,50-2,50 dollar, tout en maintenant les revenus pour l'exercice 2025.

TPR (Tapestry) -16% : Les actions ont chuté après avoir guidé le BPA pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 5,30 à 5,45 dollars, contre les estimations des analystes de 5,49 dollars, indiquant que la prévision tient compte d'un impact supplémentaire d'environ 0,60 dollar des tarifs douaniers. La société estime un impact de 160 millions de dollars des droits de douane américains. Industrie DE (Deere & Company) -6% : Le BPA et les ventes du T3 ont dépassé le consensus (bien que les ventes aient chuté de 8,6 % d'une année sur l'autre), mais la société a réduit ses prévisions de revenu net pour l'exercice à 4,75-5,25 milliards de dollars contre 4,75-5,5 milliards de dollars précédemment. Les clients restent prudents en raison de l'incertitude persistante. La production et l'agriculture de précision du T3 ont chuté de 16 %, et les ventes de construction et de sylviculture ont baissé de 5 %. Finance ATNF (180 Life Sciences) -34% : Les actions ont chuté après être entrée dans un accord de vente, pouvant offrir et vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions ordinaires.

LUNR (Intuitive Machines) -13% : Les actions ont chuté après avoir fixé le prix d'une offre de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans avec un taux de 2,5 %. Le prix de conversion initial a été fixé à environ 13,11 dollars, soit 25 % au-dessus de la dernière clôture de l'action. La société a annoncé un accord de 250 millions de dollars pour des fins générales, y compris les opérations, la R&D et des acquisitions potentielles. Biotech IBTA (iBio) -29% : Après avoir rapporté des revenus du T2 de 86 millions de dollars (en baisse de 2 % d'une année sur l'autre) et un EBITDA de 17,9 millions de dollars, manquant les attentes de la rue de 5 % et 12 %, respectivement, citant des perturbations dues à la réorganisation des ventes et un ralentissement de la mise à l'échelle. La société a guidé les revenus du T3 entre 79 et 84 millions de dollars et l'EBITDA entre 9,5 et 13,5 millions de dollars, tous deux bien en dessous des attentes de la rue. Santé MASI (Masimo) -4% : En raison de craintes de concurrence après qu'Apple a annoncé qu'elle apporterait une fonction de mesure de l'oxygène dans le sang à certains de ses modèles de montres via une mise à jour logicielle après avoir reçu l'approbation du gouvernement américain, dans le cadre d'un long litige juridique concernant cette technologie. International BABA (Alibaba) -3% : Les entreprises chinoises ont également chuté après que le fonds spéculatif Bridgewater Associates ait quitté ses positions selon les dépôts 13F : Bridgewater a quitté ses positions dans BABA, BIDU, YUMC, NIO et TAL.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."