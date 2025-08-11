En l'absence de catalyseur, les principales Bourses européennes ont terminé sans grand changement lundi et Wall Street prenait la même direction à la mi-séance, les investisseurs ayant choisi la retenue avant l'échéance de mardi dans les négociations commerciales sino-américaines et les chiffres de l'inflation aux États-Unis, ainsi que le sommet de vendredi sur un cessez-le-feu en Ukraine. À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,57% à 7.698,52 points. Le Footsie britannique, porté par la consommation non cyclique (+1,01%), a avancé de 0,37%. Le Dax allemand a reflué de 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,32%, le FTSEurofirst 300 0,07% et le Stoxx 600 0,09%. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,36% et le Standard & Poor's 500 de 0,03%, tandis que le Nasdaq grignote 0,12%. Les marchés se préparent à une semaine riche sur le plan économique, commercial et géopolitique. Contexte économique et géopolitique Les marchés digèrent aussi un accord inhabituel de l'administration américaine avec Nvidia et AMD, contraints de reverser une partie de leur bénéfice en Chine au Trésor américain pour pouvoir exporter leurs puces avancées en Chine. Les analystes estiment que ce nouveau prélèvement pourrait peser sur les marges des deux groupes, qui sont volatils mardi à Wall Street. L'interventionnisme du président Donald Trump s'exerce aussi sur le plan commercial avec l'arrivée à échéance mardi de la date butoir fixée à Pékin sur les droits de douane et sur le plan géopolitique avec la convocation vendredi d'un sommet en Alaska avec le président russe Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le chef de l'État ukrainien, Volodimir Zelensky, n'étant pas convié à ce sommet, les dirigeants européens tiendront mercredi une réunion en visioconférence pour tenter de coordonner les négociations. Ce contexte propice à l'attentisme n'a pas favorisé la prise de risque sur les marchés en Europe et aux États-Unis, où l'indice VIX de la volatilité à Wall Street est remonté de près de 5%, tandis que son équivalent sur l'EuroStoxx 50 a fini en hausse de plus de 2%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Performances des entreprises Rheinmetall : L'annonce d'un sommet Trump-Poutine a pesé sur le secteur de la défense en Europe (-1,07%), plombant des valeurs comme Rheinmetall (-4,63%), BAE Systems (-1,23%) ou encore Leonardo (-0,73%).

Eramet : L'annonce par le géant chinois des batteries Contemporary Amperex Technology (CATL) d'une suspension de la production dans une importante mine de lithium en Chine a profité à Eramet (+5,20%) et d'autres dans le sillage de la flambée des prix du lithium.

Orsted : Orsted a plongé de 29,65%, le groupe danois cherchant à obtenir auprès de ses actionnaires 60 milliards de couronnes (8,07 milliards d'euros) alors que le marché américain de l'éolienne s'essouffle.

Northern Data : Northern Data a chuté de 19,16% après que la plate-forme américaine de vidéo et de services dans le "cloud" Rumble a annoncé envisager une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (environ un milliard d'euros) sur le groupe allemand.

: Northern Data a chuté de 19,16% après que la plate-forme américaine de vidéo et de services dans le "cloud" Rumble a annoncé envisager une offre d'environ 1,17 milliard de dollars (environ un milliard d'euros) sur le groupe allemand. Novartis : Novartis a pris 2,08% en réaction aux résultats d'un essai clinique de l'Ianalumab, son traitement de la maladie de Sjögren. Taux de change Le dollar monte lundi, de 0,45% face à un panier de devises de référence, à la veille de l'échéance dans les négociations sur les droits de douane américains entre Washington et Pékin et la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. L'euro recule de 0,42%, à 1,1591 dollar, tandis que la livre sterling cède 0,34%, à 1,3401 dollar. Le bitcoin a touché lundi en séance 122.308 dollars, très proche du record absolu à 123.153,22 dollars atteint le 14 juillet. Donald Trump a signé jeudi un décret permettant d'intégrer les cryptoactifs aux plans d'épargne de retraite aux États-Unis. Rendements obligataires Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,27%, à la veille des chiffres des prix à la consommation aux États-Unis. Les traders tablent désormais avec une probabilité de 88% sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre, mais la crainte d'une nouvelle résurgence de l'inflation, en raison notamment des droits de douane, complique les projections sur les coûts d'emprunt. Les rendements du Bund allemand à dix ans et deux ans ont pris chacun environ un point de base, à respectivement 2,69% et 1,96%. Marché pétrolier Le marché pétrolier, qui a perdu plus de 4% la semaine dernière, rebondit légèrement avant le sommet Trump-Poutine: le Brent progresse de 0,41% à 66,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,38% à 64,12 dollars.

