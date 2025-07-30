OUVERTURE US : Léger optimisme avant la décision de la Fed et les résultats de Microsoft/Meta Platforms

Le début de la séance d'aujourd'hui à Wall Street est marqué par un optimisme modéré, les investisseurs se concentrant sur de nombreuses publications de données macroéconomiques et de résultats d'entreprises. Les premières estimations du PIB américain pour le deuxième trimestre indiquent une poursuite de la croissance solide, les données sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) montrent un relâchement progressif des pressions inflationnistes et le rapport ADP fait état d'une accélération de la croissance de l'emploi dans le secteur privé. Les marchés restent dans l'expectative avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ce soir et la publication des résultats de Meta Platforms et Microsoft, ce qui incite les investisseurs à la prudence. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile NASDAQ 100 (intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, s'échange aujourd'hui en hausse de près de 0,20 % par rapport à la clôture d'hier. L'indice continue de maintenir une tendance haussière dynamique, comme l'illustrent les moyennes mobiles exponentielles (EMA 50, 100 et 200 jours, respectivement). De plus, les bandes de Bollinger indiquent que le NASDAQ 100 se situe actuellement dans la fourchette statistique des mouvements de cet instrument pour les 14 dernières séances. Le point de soutien le plus important pour l'instrument reste la limite inférieure des bandes de Bollinger (2 écarts-types négatifs) et la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (courbe bleue). Source : xStation 5 Actualités des entreprises : Les actions de Meta Platforms (META.US) sont mitigées aujourd'hui avant la publication du rapport trimestriel. Les investisseurs sont optimistes quant à la croissance du chiffre d'affaires et au rôle de Meta en tant que leader parmi les Magnificent Seven. La société développe des produits basés sur l'IA et ses plateformes de réseaux sociaux continuent de générer des revenus publicitaires élevés malgré une forte concurrence. Les résultats financiers devraient confirmer la forte croissance et le leadership du secteur, comme l'indique l'avantage du cours de l'action juste avant la publication des résultats. Pour en savoir plus, cliquez ici. Les actions d'Electronic Arts (EA.US) sont en hausse de 0,5 % après la publication de ses résultats financiers du premier trimestre, les commandes nettes de la société ayant atteint 1,298 milliard de dollars et dépassé la fourchette haute des prévisions. Cette croissance est due à la popularité de la franchise FC et aux tendances positives autour d'Apex Legends. PRÉVISIONS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE Les commandes nettes s'élèveront à environ 1,8-1,9 milliard de dollars, contre une estimation précédente de 2,04 milliards de dollars.

Le bénéfice par action devrait s'établir à environ 29-46 cents. PRÉVISIONS POUR 2026 Les commandes nettes s'élèveront à environ 7,6-8 milliards de dollars, contre une estimation de 7,8 milliards de dollars.

Le bénéfice par action s'élèvera à environ 3,09-3,79 dollars. RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE Les commandes nettes se sont élevées à 1,30 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,9 % a/a, alors que les estimations s'élevaient à 1,24 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires net total s'est élevé à 1,67 milliard de dollars, soit une hausse de 0,7 % a/a, alors que les estimations s'élevaient à 1,56 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires des services en direct et autres s'est élevé à 1,38 milliard de dollars, soit une baisse de 2 % a/a, alors que les estimations étaient de 1,1 milliard de dollars. Les actions de Humana (HUM.US) ont augmenté de 5 % après avoir relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre. Les prévisions actualisées reflètent une meilleure maîtrise des coûts et une stratégie de restructuration efficace. Les actions de MARA Holdings (MARA.US) ont augmenté de 3,5 % après des résultats records au deuxième trimestre, la société ayant annoncé une hausse de plus de 1 000 % de son EBITDA et une croissance de 64 % de son chiffre d'affaires a/a. La société est en train de se positionner comme leader sur le marché de l'extraction de cryptomonnaies, et les performances historiques du Bitcoin améliorent le sentiment des investisseurs.

