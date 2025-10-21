Que peut-on attendre des résultats du troisième trimestre 2025 de Coca-Cola ?

Points clés Coca-Cola pourrait continuer à connaître une baisse de ses volumes

Le pouvoir de fixation des prix sur les marchés développés et les volumes sur les marchés en développement sont essentiels pour Coca-Cola

Coca-Cola présentera ses résultats financiers du troisième trimestre avant l'ouverture du marché américain aujourd'hui. La société a annoncé une légère baisse de ses ventes au deuxième trimestre, qu'elle a compensée par des hausses de prix. Cependant, les investisseurs se concentreront sur cet aspect dans les résultats d'aujourd'hui. Quelles sont les attentes du marché concernant les résultats de Coca-Cola pour le troisième trimestre 2025 ? Chiffre d'affaires : 12,4 milliards de dollars, en hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente

12,4 milliards de dollars, en hausse de 4,2 % par rapport à l'année précédente EBIT : 3,87 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente

3,87 milliards de dollars, en hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente Bénéfice par action : 0,78 %, en hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente Le marché s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 12,4 milliards de dollars, soit une croissance de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Cependant, la pression sur les volumes devrait se maintenir, en particulier dans la région APAC, qui a enregistré une baisse de 5 % au deuxième trimestre et où la direction a déjà averti que cette tendance devrait persister pendant un certain temps. D'autre part, nous pensons que la société confirmera ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique comprise entre 5 % et 6 % en glissement annuel et une croissance du chiffre d'affaires net plus faible en raison de l'impact négatif des fluctuations monétaires. En fait, cela devrait avoir un impact sur les résultats du troisième trimestre, la croissance du bénéfice par action ne devant atteindre que 1,3 % en raison de l'impact de la couverture de change. Dans ce contexte, Coca-Cola continue de renforcer la coordination entre la société mère et les embouteilleurs afin de garantir qu'ils travaillent comme une équipe soudée, augmentant ainsi l'efficacité et les économies d'échelle. Cela se reflétera plus clairement lorsque la société parviendra à augmenter le volume des unités vendues. En outre, l'accent reste mis sur l'expansion dans les pays en développement, étant donné que la grande majorité de la population vit dans ces régions. Dans les pays matures, la croissance sera difficile à réaliser par le volume en raison de la part de marché importante déjà détenue dans ces pays, de sorte que la croissance proviendra des hausses de prix. Il est donc essentiel pour Coca-Cola de combiner des hausses de prix modérées dans les pays matures avec une augmentation des volumes dans les pays en développement. Les actions Coca-Cola ont augmenté de 10 % en 2025. Source: xStation5 Source: xStation5

