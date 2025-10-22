Tesla enregistre une baisse de 1,30% malgré un chiffre d'affaires trimestriel record.

Points clés Tesla a enregistré un chiffre d'affaires et un flux de trésorerie disponible records grâce à l'augmentation des volumes de véhicules et à la forte croissance des déploiements de systèmes de stockage d'énergie, bien que les marges dans le secteur automobile soient restées sous pression.

La direction a mis l'accent sur une feuille de route axée sur l'IA (FSD v14, projets pilotes Robotaxi) et de nouveaux produits (Model 3/Y Standard, Megapack 3/Megablock).

Les perspectives restent orientées vers la croissance, mais restent prudentes compte tenu des droits de douane et de l'incertitude macroéconomique.

L'action a baissé de 1,30 % après la clôture.

Tesla a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record et une augmentation significative de son flux de trésorerie disponible, grâce au nombre record de livraisons de véhicules et à des déploiements sans précédent dans le domaine du stockage d'énergie. Les marges automobiles restent inférieures à celles de l'année précédente en raison de la hausse des coûts d'exploitation, des droits de douane et de la composition des ventes. Néanmoins, l'entreprise a tout de même réussi à générer un excédent de trésorerie substantiel. La direction continue de miser fortement sur l'IA (déploiement de FSD v14, projets pilotes Robotaxi) et les nouveaux produits (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), tout en restant prudente quant aux risques macroéconomiques et commerciaux. Principaux résultats Chiffre d'affaires total : 28,10 milliards de dollars (+12 % en glissement annuel)

(+12 % en glissement annuel) Résultat d'exploitation / marge selon les PCGR : 1,62 milliard de dollars / 5,8 %

Résultat net selon les PCGR : 1,37 milliard de dollars ; résultat net non conforme aux PCGR : 1,77 milliard de dollars (BPA non conforme aux PCGR 0,50 dollar )

; résultat net non conforme aux PCGR : (BPA non conforme aux PCGR ) EBITDA ajusté / marge : 4,23 milliards de dollars / 15,0 %

Flux de trésorerie d'exploitation / FCF : 6,24 milliards de dollars / 3,99 milliards de dollars (record)

Trésorerie et investissements : 41,65 milliards de dollars (+4,9 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent)

Livraisons de véhicules : 497 099 (+7 % en glissement annuel) ; jours de stock : 10

Déploiements de systèmes de stockage d'énergie : 12,5 GWh (+81 % en glissement annuel)

Réseau Supercharger : 7 753 stations / 73 817 connecteurs (+16 à 18 % en glissement annuel) Le déploiement du FSD v14 a commencé, intégrant une grande partie du modèle Robotaxi avec une meilleure gestion des scénarios complexes. Le service Robotaxi a été étendu à Austin et un programme de VTC a été lancé dans la région de la baie de San Francisco afin de collecter des données avant la commercialisation à grande échelle. La direction souligne que la hausse des droits de douane et l'incertitude liée à la chaîne d'approvisionnement sont des facteurs qui augmentent les coûts et limitent la flexibilité des prix. L'approvisionnement localisé en batteries et en transmissions devrait réduire ces risques à terme. La capacité de formation en IA a augmenté pour atteindre environ 81 000 GPU de classe H100 , et une nouvelle croissance est attendue grâce à la collaboration avec Samsung dans le domaine de la fabrication de puces IA avancées aux États-Unis. Livraisons : 497 099 véhicules (+7 % en glissement annuel) ; les jours de stock sont tombés à 10 . Les modèles 3/Y ont représenté 481 166 livraisons . Stockage d'énergie : 12,5 GWh déployés (+81 % par rapport à l'année précédente) et bénéfice brut trimestriel record dans le segment de l'énergie ( 1,1 milliard de dollars sur 12 mois ). Réseau et services : environ 7 753 stations Supercharger et 73 817 connecteurs (+16 à 18 % par rapport à l'année précédente) . Les premières unités v4 ont été lancées, offrant une densité de puissance et un débit plus élevés.

Commentaire de la direction La direction reste optimiste, soulignant que la production actuelle sert de base à la monétisation des services basés sur l'IA proposés par l'entreprise. Les commentaires font état d'une incertitude à court terme liée à la politique commerciale et budgétaire, mais les lignes de production à venir (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) maintiennent un fort potentiel de commercialisation. Détails par segment L'action Tesla a reculé de 1,3 % à 433 dollars en après-bourse.

