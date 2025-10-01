Trump et la fermeture du gouvernement : une nouvelle erreur de calcul de Wall Street ?

Octobre est généralement le mois le plus turbulent de l'année pour les marchés boursiers. Sa volatilité moyenne est supérieure de 33 % à celle des onze autres mois, et la fermeture des services publics américains nous l'a rappelé. Si une fermeture prolongée affecterait des centaines de milliers d'employés fédéraux, dans la pratique, son impact sur l'économie et les marchés en général est généralement limité. Cette fois-ci sera-t-elle différente ? Au cours des cinquante dernières années, on a dénombré 21 fermetures, dont la plupart ont été résolues en quelques jours sans conséquences économiques majeures. Même les plus longues, sous les administrations Clinton ou Obama, n'ont pas fait dérailler les marchés haussiers de l'époque. La dernière, sous l'administration Trump, a coïncidé avec le virage accommodant de la Fed de Powell, qui a fini par stimuler fortement les actions pendant ces 35 jours. Les enjeux cette fois-ci On s'attend désormais à ce que la fermeture entraîne la mise en congé forcé d'environ 750 000 travailleurs et coûte à l'économie américaine des milliards de dollars en perte de production. Pendant la fermeture, le gouvernement fédéral suspend toutes les fonctions non essentielles, tandis que les employés dont les emplois sont considérés comme essentiels, tels que les militaires en service actif et les agents fédéraux chargés de l'application de la loi, doivent se présenter au travail, souvent sans être rémunérés. Compte tenu de la guerre verbale entre les deux partis, on ne peut exclure que cette fois-ci, tous les records soient battus. Les autorisations de mise sur le marché de médicaments, les introductions en bourse et la publication de données économiques figurent parmi les risques les plus importants pour les marchés. Trump, la Fed et l'impact sur les marchés Certains démocrates avertissent qu'il s'agit d'un écran de fumée à un moment où Trump exige explicitement que le ministère de la Justice poursuive ceux qu'il considère comme des ennemis, fait pression sur ABC pour qu'elle licencie un animateur de télévision de fin de soirée qu'il n'aime pas, envoie des forces de la Garde nationale dans les villes démocrates et prépare l'armée à combattre « l'ennemi intérieur ». En fait, si la fermeture dure trois semaines, on estime que le taux de chômage pourrait passer de 4,3 % en août à 4,6 %-4,7 %, car les travailleurs mis en congé sont comptés comme temporairement sans emploi. Serait-ce là l'objectif de Trump ? De nouveaux signes de récession obligeraient la Fed à baisser ses taux, tandis que les rendements obligataires chuteraient à la fois en raison de la politique monétaire et des risques économiques, les investisseurs se tournant vers des actifs refuges. Cela permettrait au gouvernement de se financer à moindre coût à un moment critique : le refinancement de plus de 11 000 milliards de dollars avant la fin de 2026, soit pratiquement un tiers de sa dette totale. Échéance de la dette américaine. Source : Bloomberg Finance. Pour l'instant, les investisseurs continuent de se prémunir contre tous ces risques. L'argent vient de clôturer son meilleur trimestre de l'histoire, tandis que l'or a dépassé les 3 900 dollars. La question n'est pas de savoir s'il atteindra les 4 000 dollars, mais quand. Intervalle MN argent. Source : Xstation



