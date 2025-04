Un calendrier économique est un outil qui fournit des informations détaillées sur les événements et indicateurs économiques à venir susceptibles d’avoir un impact sur les marchés financiers. Il comprend des données comme l’heure et la date de l’événement, le pays concerné, le type d’indicateur économique (par exemple, le PIB, le taux de chômage, l’inflation ou les taux d’intérêt) et des chiffres tels que les valeurs précédentes, prévues et publiées. Cet outil est essentiel pour les investisseurs qui souhaitent rester informés des événements susceptibles d’influencer l’orientation des marchés.