Investir dans l'IA : les meilleures entreprises d'intelligence artificielle dans lesquelles investir

Les actions liées à l'intelligence artificielle sont les investissements les plus en vogue à Wall Street depuis 2022. Découvrez les actions menées dans le domaine de l'intelligence artificielle et explorez les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies.. L'intelligence artificielle va-t-elle changer l'économie mondiale et les actions vont-elles exploser alors que la demande de puces d'IA atteint un niveau record, stimulée par les commandes des entreprises liées à l'IA ? Lisons et analysons tout cela.

L'intelligence artificielle influence l'imagination de l'humanité depuis des décennies. Des robots capables d'accompagner les humains dans leurs activités quotidiennes produits par Boston Scientific aux voitures autonomes des ingénieurs de Tesla. Toutefois, à ce stade, l'humanité est encore loin d'avoir atteint le stade de l'intelligence artificielle forte (AGI). Mais le développement dans cette direction s'accélère clairement, stimulé par la baisse des coûts de l'apprentissage automatique et la capacité à résoudre des problèmes complexes. Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle sont engagées dans cette évolution générationnelle. Certaines d'entre elles, comme Microsoft, ont déjà fait leurs preuves à l'ère d'internet. Les entreprises américaines dites « Big Tech », telles que Microsoft, Alphabet (Google) et Nvidia, sont pour l'instant en tête de cette course, générant d'énormes rendements pour les actionnaires.

Des algorithmes avancés traitant des centaines de milliers de transactions sur le marché financier, comme Aladdin, utilisé par BlackRock, ont récemment été rejoints par ChatGPT, qui offre l'espoir d'une « démocratisation » de l'intelligence artificielle. « Investir dans l'IA » est sans aucun doute une nouvelle tendance mondiale similaire à l'ère “dot-com” ou aux actions spéculatives des chemins de fer au 19e siècle. ChatGPT est l'application qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire. Les marchés connaîtront-ils une nouvelle tendance d'investissement durable sur les marchés boursiers mondiaux ? Qui peut devenir un bénéficiaire « non évident » de la course ? Dans l'article suivant, nous expliquons comment s'exposer à la tendance haussière, nous présentons ses fondamentaux et nous tentons de répondre aux questions les plus fréquemment posées.

Principaux enseignements

Grâce aux modèles LLM et à tous les outils d'IA générative, les entreprises peuvent augmenter leurs marges et leur efficacité à long terme, en se développant dans des modèles commerciaux entièrement nouveaux. Certaines entreprises telles que Nvidia, Arista Networks ou Super Micro Computer (l'entreprise a rejoint l'indice S&P 500 en 2024) ont des augmentation de leur revenus / CA en raison d'une large demande de technologie d'IA. Essayer de reconnaître les « futurs gagnants » et d'investir dans ces entreprises peut s'avérer crucial à ce stade de la tendance à la hausse. Investir dans les entreprises spécialisées en intelligence artificielle peut présenter un potentiel de rendements élevés, mais comporte des risques importants, des coûts initiaux significatifs et nécessite une solide recherche préalable. Avant de vous lancer, assurez-vous de bien comprendre ce secteur et ses bases technologiques. Pensez à investir dans des actions d'IA par le biais de fonds négociés en bourse. En particulier ceux dont le portefeuille comprend de nombreuses entreprises technologiques. Par exemple, les ETF sur le Nasdaq 100. Cela permet de réduire le risque et l'exposition au marché. Dans ce cas, vous pouvez être sûr que vous ferez aussi bien que la moyenne du marché sans perdre de temps à sélectionner les entreprises. Comprendre l'innovation technologique afin d'identifier en profondeur les tendances et d'essayer d'en tirer parti. En même temps, n'oubliez jamais les opportunités boursières, mais aussi les risques tels que la cyclicité (particulièrement connue dans le secteur des semi-conducteurs), la volatilité et les récessions. N'investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre sur les marchés. L'IA peut apporter une véritable révolution dans ces secteurs : Semi-conducteurs (puces GPU avec architecture spéciale pour les centres de données et la demande d'IA), réseaux (réseaux logiciels pour les centres de données et l'informatique en nuage), analyse des données (analyse des données et meilleure compréhension), commerce électronique et ventes (analyse de la demande et des comportements des clients), industrie (automatisation plus efficace) ou défense (stratégie, véhicules sans pilote et armes, données de renseignement). Les investissements dans l'IA pourraient constituer une tendance très forte au cours de la décennie 2020-2030.

Le graphique ci-dessus montre combien de fois chaque entreprise BigTech a mentionné l' » IA » dans son rapport du 4e trimestre 2022. Nous y avons vu une croissance de plus de 6 fois en glissement annuel pour Microsoft, de près de 2 fois pour Meta Platforms et Alphabet (Google), qui a mentionné l'IA un nombre record de 32 fois (78 % en glissement annuel). On savait déjà que l'entreprise s'intéressait de près à l'intelligence artificielle. Désormais, les autres géants commencent à la rattraper. Par ailleurs, c'est au quatrième trimestre 2022 que GPT a commencé son voyage, construit par des développeurs d'IA. Nous pouvons marquer cette période comme le début d'une tendance plus large, soutenue par les puces d'IA de Nvidia. Source : ArkInvest, XTB Research

L'avenir de l'IA

Pendant de nombreuses années, les entreprises ont participé au développement de l'IA, mais 2023 a apporté une nouvelle vague d'intérêt pour l'intelligence artificielle, alimentée par le succès massif du chatbot ChatGPT et un appétit croissant pour le risque sur les marchés mondiaux. Construit par OpenAI en partenariat avec Microsoft, son investisseur milliardaire, ChatGPT est devenu, selon Reuters, l'application qui a connu la croissance la plus rapide de l'histoire.

Le moteur linguistique GPT-3 utilisé par le chat est encore en cours d'amélioration et, grâce à son énorme base de données, l'IA s'est fait un nom en résolvant des tests avancés dans des matières scientifiques et humaines, au niveau universitaire. Aucune application d'IA n'a connu un succès aussi spectaculaire auparavant, comme le montre le graphique ci-dessous.

Il n'a fallu que deux mois à ChatGPT pour attirer 100 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui illustre l'ampleur de l'intérêt qui s'est traduit sur le marché boursier. C'est un rythme plus de 4 fois supérieur à celui de TikTok et 15 fois supérieur à celui de l'application Instagram. Ces applications ont été littéralement surclassées.

Source : TheRundown TheRundownAI

Le financement de l'IA par les fonds communs de placement en 2022, est resté très solide alors que le NASDAQ perdait près de 35 %, . Et ce, malgré les craintes d'une récession mondiale, d'un ralentissement économique et d'une forte baisse du financement de l'industrie technologique dans un contexte de hausse massive des taux d'intérêt par les banques centrales. Il pourrait s'agir d'une prévision optimiste pour les haussiers qui s'attendent à de nouvelles augmentations. En effet, si les investissements ne chutent pas de manière significative dans les « mauvaises périodes » pour l'industrie, cela montre le grand potentiel de l'industrie et la détermination des grands investisseurs.

Les transactions externes et le financement de projets liés à l'IA ont fortement chuté en 2022, même s'ils sont restés nettement supérieurs à la moyenne historique. Même pendant la période de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les institutions financières ont investi dans des startups spécialisées dans l'IA.

Source : CB Insights (veuillez ajouter un graphique retravaillé dans le style XTB)

Selon l'idée énoncée dans la loi de Wright, la baisse du coût de formation de l'IA devrait favoriser son développement dans les années à venir. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les marchés ? Bien que ChatGPT soit un logiciel intéressant, il se peut qu'à long terme il ne soit pas assez révolutionnaire.

Comme il devient de moins en moins cher de former un chatbot de puissance similaire, l'attention des marchés et des investisseurs se tournera probablement vers des outils encore plus avancés qui donnent un avantage concurrentiel. Il pourrait en résulter une explosion du nombre d'entreprises spécialisées dans l'IA et de la demande de puces et d'espace de stockage (informatique en nuage).

Le coût de formation d'une IA de puissance similaire à ChatGPT-3 selon les calculs d'ArkInvest est passé de 4,65 millions de dollars en 2020 à 450 000 dollars en 2022.

Source : ArkInvest : ArkInvest (veuillez ajouter une refonte graphique de type XTB)

IA générative

L'IA générative est une tendance émergente dans le paysage de l'IA. Voici quelques points clés à noter :

Les dépenses en logiciels d'IA générative devraient passer de 1 milliard de dollars en 2022 à 81 milliards de dollars en 2027, signe d'une croissance rapide du marché.

De grandes entreprises technologiques telles que Meta, Google et OpenAI mènent la charge en matière de progrès de l'IA.

Meta a développé LLaMA 2, Google a créé le chatbot Bard et OpenAI a introduit GPT-4.

Malgré le potentiel de l'IA générative, ses applications ont été confrontées à des défis, tels que la désinformation et les préjugés. Néanmoins, le succès de grands modèles de langage comme le ChatGPT d'OpenAI, qui a attiré 100 millions d'utilisateurs dans les deux mois qui ont suivi son lancement, témoigne d'un intérêt et d'une adoption importants de la part du public. Investir dans des entreprises à la pointe de l'IA générative permet de s'exposer à ce segment du marché de l'IA qui connaît une croissance rapide.

Choc des titans ?

Avec un financement record de 10 milliards de dollars pour l'OpenAI, Microsoft cherche à renforcer son propre navigateur Bing, qui perd des parts de marché dans les moteurs de recherche au profit de Google (Alphabet). Potentiellement, cela pourrait être un catalyseur de la concurrence entre les deux géants de la technologie, ce qui a toujours signifié une augmentation des dépenses de R&D et de la croissance dans l'industrie - tout comme la guerre froide en son temps a signifié la croissance de la technologie militaire et spatiale.

Les investisseurs ont été convaincus que le développement de l'IA allait s'accélérer puisque Microsoft (MSFT.US) allait dépenser une fortune dans le développement de l'IA malgré la vague de licenciements et de réduction des coûts annoncée en 2022. Il n'a pas fallu longtemps à Alphabet (GOOGL.US) pour annoncer la présentation de son propre chatbot Bard basé sur le moteur de langage laMDA.

Le géant chinois de la technologie Baidu (BIDU.US) s'est également lancé dans la course. Son intelligence artificielle générative répond de manière experte aux questions en utilisant d'énormes bases de données, tandis que des modèles graphiques comme DALL-E produisent des images créatives à la demande en quelques secondes. Ce n'est pas tout, le « make-a-video » fourni par l'entreprise de Zuckerberg peut également créer de courtes vidéos. Il n'est guère surprenant que l'IA générative suscite un intérêt croissant. Elle permet aux entreprises et aux utilisateurs individuels de recevoir un contenu précieux en peu de temps. Le plus souvent à un coût bien inférieur aux évaluations proposées par des spécialistes ou des artistes.

Les fonds de capital-risque n'ont pas réduit le financement des entreprises d'IA générative malgré des circonstances macroéconomiques difficiles. Le nombre d'opérations a diminué d'environ 10 %, tandis que leur valeur totale en dollars a augmenté. En comparaison, selon CoinDesk, les investissements en capital-risque dans l'industrie des crypto-monnaies en janvier 2023 ont chuté de près de 91 % en glissement annuel.

Source : PitchBook, FinancialTimes (veuillez convertir ce graphique en style XTB)

IA - une chance pour les entreprises de semi-conducteurs ?

Les avantages (mais aussi les pièges potentiels) de la technologie de l'IA pourraient avoir une incidence majeure sur les actions des plus grandes entreprises technologiques du monde, telles que Microsoft et Alphabet (Google). Les fabricants de puces à 5 nm et de technologies plus petites, comme Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US) et Taiwan Semiconductors (TSM.US), peuvent profiter de la tendance en évitant les pièges et les dérapages technologiques potentiels. Les fournisseurs de puces peuvent ainsi bénéficier des énormes besoins de calcul associés à l'IA générative. De même que les producteurs spécialisés de circuits intégrés (IC) et de masques photographiques tels que Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US) ou Photronics (PHTR.US).

Le prix de vente moyen du GPU A100 de Nvidia le 16 février 2023 est d'environ 10 000 dollars, et le prix du processeur H100, dévoilé en mars 2022, est d'environ 25 000 dollars. En supposant que la puissance d'entraînement du langage GPT-3 soit de 5 000 GPU A100 de Nvidia, cela donne environ 50 millions de dollars de revenus en supposant un prix moyen de 10 000 dollars par processeur super-efficace. Toutefois, il est possible que les entreprises essaient de maintenir les coûts de développement du moteur de langage aussi bas que possible en utilisant d'autres puces, telles que AMD MI300 (AMD.US).

Les clients des fabricants de puces ne seront peut-être pas uniquement Microsoft. Google, par exemple, pourrait décider d'utiliser les processeurs tensoriels TPU pour la formation de son propre chatbot Bard. Selon les estimations, une requête pour ChatGPT coûte entre 0,3 et 1 dollar, ce qui est bien supérieur au coût d'exécution d'une requête de recherche traditionnelle sur Google, que les analystes estiment entre 0,00001 et 0,002 dollar. Les coûts encore élevés n'ont pas empêché le capital-risque d'investir.

Alors que la demande des entreprises pour les puces ARM révolutionnaires peut encore augmenter (l'utilisation d'ARM par Amazon, entre autres) à la lumière du ralentissement de l'économie, des licenciements dans l'industrie technologique et des taux d'intérêt plus élevés, de nombreux fabricants pourraient se tourner vers des puces semi-conductrices moins coûteuses dans un environnement de pression à la baisse sur les coûts liés à la recherche, ce qui pourrait créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de puces électroniques.

En outre, l'intérêt accru des investisseurs pour l'IA générative en 2022 a augmenté le nombre d'opérations ainsi que la valeur des investissements libellés en dollars américains.

Source: CBInsights

Actions et ETF dans le domaine de l'IA

Pour s'exposer à l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, les investisseurs peuvent s'intéresser à l'investissement dans les actions IA (sociétés cotées en bourse qui sont susceptibles de tirer profit directement ou indirectement de la tendance de l'IA)

Les traders agressifs qui acceptent un risque d'investissement élevé peuvent utiliser l'effet de levier et négocier des instruments CFD basés sur les cours des actions ou des crypto-monnaies, qui peuvent être sensibles à toute « nouvelle » du monde de l'IA et augmenter leurs revenus face à la tendance croissante.

Voici quelques exemples d'actions liées à l'IA :

IA: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

Semi-conducteurs: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US) Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

Centres de données : Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

Informatique en nuage : Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

Autres: Tesla (TSLA.US), Adobe (ADBE.US), Apple (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), Alibaba Holdings (BABA.US) JD.com (JD.US), Palantir (PLTR.US), Snowflake (SNOW.US)

Instruments CFD populaires liés à l'IA : C3.ai (AI.US), US100 (contrats à terme sur le Nasdaq 100) et CFD sur les crypto-monnaies GRAPH, FILECOIN

Il convient toutefois de rappeler que le trading de CFD peut entraîner des pertes considérables et qu'avant de s'y lancer, il est nécessaire de rassembler les connaissances appropriées

Important : Malgré une grande popularité, il est encore difficile de se prononcer sur les actions d'IA générative. Il existe des entreprises qui fournissent de l'IA générative, comme Adobe, mais pour l'instant, l'investissement dans l'IA générative est limité aux grands géants de la technologie comme Alphabet (Google) ou Microsoft et à leurs outils. En raison des coûts d'investissement plus élevés et des énormes quantités de données cruciales pour fournir des solutions d'IA, le nombre d'actions dans le domaine de la technologie de l'IA est également limité.

Risque lié à l'investissement dans l'IA

Investir dans des sociétés cotées en bourse comporte beaucoup de risques, même dans le cas d'un portefeuille diversifié. Avant d'investir dans un titre, il est essentiel de recueillir le plus d'informations possible. L'investissement dans l'IA étant de plus en plus populaire, de nombreux spéculateurs et analystes s'intéressent aux valeurs technologiques. Mais pour l'instant, seules quelques entreprises se consacrent exclusivement au développement de l'intelligence artificielle. Les valeurs les plus connues dans le domaine de l'IA sont les fabricants de puces Nvidia et AMD (GPU), Microsoft (OpenAI, Copilot et Bing AI), Google (Bard AI) et Arista Networks (infrastructure de centres de données). Le secteur de l'IA est énorme, et même les voitures auto-conduites pourraient être une technologie d'avenir. Les investisseurs se concentrent sur la croissance des revenus.

Nous avons énuméré ci-dessus les entreprises disponibles dans les offres de XTB, ainsi que les ETF AI qui donnent une exposition aux actions des entreprises d'IA. Nous avons également ajouté les fabricants des semi-conducteurs les plus performants car, indirectement, ces entreprises peuvent enregistrer des revenus plus élevés grâce à la demande croissante de puissance de calcul (résultat du développement de l'IA). De même, les sociétés de logiciels qui se consacrent aux produits d'IA peuvent devenir des géants de la technologie. Mais n'oubliez pas que les performances passées ne garantissent rien et que les experts du secteur peuvent se tromper et sous-estimer les petites entreprises. Pour l'instant, des géants comme Taiwan Semiconductor Manufacturing ou Nvidia sont bien plus populaires que n'importe quelle petite entreprise spécialisée dans l'IA. Mais personne ne sait quelles sont les meilleures entreprises d'IA dans lesquelles investir.