2024 En mars, la barre du million de clients est franchie, XTB poursuit son ascension...

2023 En début d'année, XTB offre une action gratuite à plusieurs milliers de clients. Cette année là, nous avons également lancé deux nouveaux produits : les taux d'intérêt sur les fonds non investis. Nous avons terminé l'année avec plus de 897 500 investisseurs.

2022 Nous commençons l'année avec un total de 447 000 clients et une nouvelle ambassadrice - la championne polonaise de l'UFC Joanna Jędrzejczyk. Dans les mois qui suivent, notre équipe d'ambassadeurs s'enrichit d'autres stars du monde du sport, telles que : Conor McGregor, Iker Casillas et Jiri Prochazka. À la fin de l'année, le nombre de clients atteint 615 000 investisseurs.

2021 Nous obtenons une licence DFSA (Dubai Financial Services Authority) et ouvrons un bureau à Dubaï. Nous recevons également une licence FSCA (Financial Sector Conduct Authirity) qui nous permet de commencer à opérer en Afrique du Sud.

2020 Le légendaire entraîneur de football José Mourinho devient l'ambassadeur de notre marque. Nous lançons également une offre inédite : 0% commission sur Actions et ETF.

2019 Nous sommes devenus l'un des principaux courtiers sur le marché européen et sud-américain. XTB compte déjà 12 bureaux répartis dans le monde entier. Le département informatique, qui développe de nouvelles technologies, ne cesse de se développer - il emploie 120 personnes. L'offre de XTB comprend déjà plus de 4500 instruments financiers.

2018 Nous étendons notre offre à plusieurs branches européennes, en y ajoutant des actions et des ETF. Plus de 20 000 nouveaux clients par an rejoignent XTB.

2017 Les premiers bureaux hors Europe sont établis au Chili et à Belize. XTB International est créé à Belize pour gérer nos opérations internationales.

2016 xStation 5 - une nouvelle version plus rapide et plus fiable de notre plateforme d'investissement est développée. L'acteur hollywoodien Mads Mikkelsen devient l'ambassadeur de notre marque. En 2016, XTB est coté à la Bourse de Varsovie.

2015 Nous mettons de plus en plus l'accent sur le développement de nos technologies en interne - notre département informatique passe à 75 personnes.

2014 La première version de xStation est disponible pour les appareils mobiles.

2013 Nous créons notre première plate-forme de trading originale - xStation 3. C'est l'une des premières étapes de l'indépendance de XTB par rapport aux fournisseurs externes de logiciels de négociation. Cette année là, nous ouvrons également notre premier bureau à Chypre.

2012 Nous ouvrons X Financial Solutions (actuellement connu sous le nom de X Open Hub), qui fournit des services aux clients institutionnels.

2011 La société ne cesse de croître - nous ouvrons plus de 10 000 comptes par an et le nombre d'employés passe à plus de 200.

2010 Nous devenons le sponsor officiel de l'équipe McLaren Mercedes - le logo XTB apparaît sur les voitures de Formule 1. Nous ouvrons également deux nouveaux bureaux à l'étranger, en Grande-Bretagne et en Turquie.

2009 Nous commençons à changer de marque - X-Trade Brokers devient XTB Online Trading. Notre département de recherche et d'analyse est également créé au cours de cette période.

2008 Nous poursuivons notre expansion à l'étranger en ouvrant des succursales en Slovaquie, en Espagne, en Roumanie et en Allemagne.

2007 Nous ouvrons la première succursale étrangère de XTB en République tchèque. Nous devenons également membre du WSE. L'entreprise continue de se développer - nous employons déjà 45 personnes. Cette année là, un département informatique est également créé avec seulement deux employés au départ.

2006 Nous organisons la première édition de la X-Trade Forex Cup - un concours d'investissement qui se tiendra régulièrement au cours des prochaines années. Les principaux prix comprenaient des voitures et même 1 million d'euros.

2005 Nous recevons une licence KNF pour la prestation de services de courtage. Notre société est en croissance constante et emploie 11 personnes. Nous avons également reçu le prix du "Meilleur courtier d'Europe" décerné par le Money Markets Journal.